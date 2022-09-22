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Президент Колумбии призвал весь мир легализовать кокаин

Президент Колумбии призвал весь мир легализовать кокаин

Президент Колумбии Густаво Петр заявил, что войну с наркотиками в Латинской Америке необходимо прекратить, потому что она уже проиграна. Кокаин же приносит не больше вреда, чем зависимость людей от денег и нефти.

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Об этом Густаво Петр заявил в своем обращении в Генассамблею ООН, передает CNN.

В речи колумбийский лидер противопоставил опасности наркозависимости еще более вредной, по его мнению, для человечества "зависимости от иррациональных властей, прибыли и денег".

"Что ядовитее для человечества – кокаин, уголь или нефть?" – спросил Петр.

Колумбийский президент подчеркнул, что от передозировки кокаином умирает небольшое количество людей, в то время как уголь и нефть "могут уничтожить все человечество".

"Власти говорили, что кокаин является ядом и его нужно преследовать, хотя он влечет лишь минимальные смерти от передозировки… но уголь и нефть нужно защищать, даже если они могут уничтожить все человечество", — сказал он.

CNN напоминает, что Колумбия является крупнейшим в мире производителем кокаина, и в течение последних 50 лет государственные власти продвигали запрет на торговлю и потребление наркотиков, чтобы "ударить по карманам" наживающихся на этом преступников.

Однако поток запрещенных веществ не прекратился. В своем выступлении Петр, инаугурация которого состоялась в прошлом месяце, призвал всю Латинскую Америку прекратить войну с наркотиками.

"Уменьшение потребления наркотиков не нуждается в войнах. Нам всем необходимо построить лучшее общество", – сказал он.

Напомним, в Киеве задержан мужчина с партией кокаина на 6 миллионов гривен.

Автор:
Светлана Манько