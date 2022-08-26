- Категория
- Здоровье
- Дата публикации
-
В Минздраве сообщили, когда в Украине запустят электронные рецепты на наркотические лекарства
Запуск электронного рецепта на наркотические (психотропные) лекарственные средства для пациентов, нуждающихся в сложном лечении в соответствии с медицинскими показаниями, состоится в Украине в ноябре этого года. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Врачи учреждений, подключенных к электронной системе здравоохранения, должны будут назначать такие лекарства по электронным рецептам, а в случае отсутствия подключения к ЭСЗ – по бумажным с использованием специальных рецептурных бланков формы №3.
В то же время для отпуска таких препаратов по е-рецепту аптечные учреждения, имеющие соответствующую лицензию на отпуск наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, должны обязательно зарегистрироваться в ЭСЗ.
С выпиской электронного рецепта пациенту будет поступать SMS с номером рецепта и уникальным кодом погашения, которые он должен сообщить фармацевту в аптеке для получения препаратов, назначенных рецептом.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Наркотические препараты по электронному рецепту – еще один шаг в цифровизации медицинской сферы. И этот шаг направлен в первую очередь на улучшение доступа к лекарствам, которые облегчают самочувствие пациентов со сложными заболеваниями. Также, как и е-рецепт на антибиотики, это очередной этап на пути евроинтеграции Украины и обеспечение контролируемости отпуска рецептурных лекарств", – отметила замминистра Мария Карчевич.
Напомним, что электронные рецепты на антибиотики были запущены в Украине с 1 августа. Таким образом, с ноября в Украине заработает второй этап введения электронного рецепта на отпуск рецептурных препаратов. Следующим шагом должно стать внедрение электронного рецепта уже на все рецептурные препараты, которое ожидается в 2023 году.
Источник фото: ua.depositphotos.com