В МОЗ повідомили, коли в Україні запустять електронні рецепти на наркотичні ліки

Запуск електронного рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби для пацієнтів, які потребують складного лікування відповідно до медичних показань, відбудеться в Україні в листопаді цього року. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

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Лікарі закладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я, повинні будуть призначати ці ліки за електронними рецептами, а в разі відсутності підключення до ЕСОЗ – за паперовими з використанням спеціальних рецептурних бланків форми №3.

Водночас для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні будуть обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ.

Із випискою електронного рецепта пацієнту надходитиме SMS із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених рецептом.

"Наркотичні препарати за електронним рецептом – ще один крок у цифровізації медичної сфери. І цей крок спрямований першочергово на покращення доступу до ліків, які полегшують самопочуття пацієнтів зі складними захворюваннями. Також, як і е-рецепт на антибіотики, це є черговим етапом на шляху євроінтеграції України та забезпечення контрольованості відпуску рецептурних ліків", – зазначила заступник міністра Марія Карчевич.

Нагадаємо, що електронні рецепти на антибіотики були запущені в Україні з 1 серпня. Таким чином, з листопада в Україні запрацює другий етап впровадження електронного рецепта на відпуск рецептурних препаратів. Наступним кроком має стати впровадження електронного рецепта вже на всі рецептурні препарати, що очікується в 2023 році.

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