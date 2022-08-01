В Україні запрацювало отримання електронних рецептів на антибіотики

З 1 серпня українці можуть отримувати електронний рецепт на антибіотики, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Така можливість буде доступною в закладах, які підключені до електронної системи охорони здоровʼя.

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Разом з тим, використання паперових рецептів зберігається, і якщо заклад, до якого звернувся пацієнт, поки не працює з ЕСОЗ, лікар має виписати йому паперовий рецепт.

"Важливо, аби саме лікар зробив призначення, оскільки недоцільне та неправильне вживання антибіотиків може не тільки зашкодити людині, але й стимулює розвиток глобальної проблеми – антибіотикорезистентності, внаслідок чого бактерії набувають стійкості до антибіотиків. Так, уже зовсім скоро інфекційні хвороби, які наразі швидко та без наслідків лікуються антибіотиками, можуть стати смертельно небезпечними", - занепокоєне МОЗ.

Для отримання рецепту на антибіотик слід спершу звернутися на прийом до лікаря. Це може бути лікар як первинної медичної допомоги, так і лікар-спеціаліст. Декларація для цього не потрібна.

Після огляду лікар за необхідності випише електронний або паперовий рецепт на антибіотик та видасть пацієнту інформаційну довідку, яка містить усю інформацію про призначення.

Пацієнт може придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо предʼявити інформаційну довідку чи паперовий рецепт фармацевту.

Відпуск антибіотиків за рецептом в аптеках буде здійснюватися тільки у тих регіонах, де немає обмежень у доступі до медичних послуг та лікарських засобів. На окупованих територіях та на територіях бойових дій, аптеки під час воєнного стану мають відпускати антибіотики без рецепта.

Ще одне виключення поширюється на закупки антибіотиків волонтерськими та благодійними організаціями. Так, на запит військової частини, підрозділу чи певного медичного закладу волонтери можуть закуповувати антибіотики у дистрибʼюторів без рецепта.

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