З початку повномасштабної війни в Україні ціни на ліки зросли на 12%

Вітчизняні виробники підняли найменше ціни на лікарські засоби.

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Про це 12 липня в ефірі телемарафону сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"З першого дня війни ми перейшли на щотижневий режим аналізу цін на ліки, і те, що ми фіксуємо зараз, за останній тиждень порівняно з 1 лютого 2022 року зростання цін фіксується на рівні 12%. У той же час, коли інфляція у нас - на 14%. Тому за фактом ми не бачимо спекулятивного зростання цін на лікарські засоби. Ми бачимо певне подорожчання лікарських засобів за різними номенклатурами по-різному, але вітчизняні виробники підняли найменше ціни на лікарські засоби. Деякі препарати навіть подешевшали", - каже Ляшко.

Ляшко додав, що Міністерство охорони здоров'я відстежує ціноутворення на лікарські засоби, працює гаряча лінія, і якщо у якомусь аптечному закладі фіксується зростання цін на певні медикаменти, Держлікслужба може провести оперативну перевірку.

Нагадаємо, що з 1 серпня купити антибіотики в Україні можна буде лише з електронним рецептом.