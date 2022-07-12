С начала полномасштабной войны в Украине цены на лекарства выросли на 12%

Отечественные производители подняли меньше всего цены на лекарственные средства.

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Об этом 12 июля в эфире телемарафона сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"С первого дня войны мы перешли на еженедельный режим анализа цен на лекарства, и то, что мы фиксируем сейчас, за последнюю неделю, по сравнению с 1 февраля 2022 года, рост цен фиксируется на уровне 12%. В то же время, когда инфляция у нас - на 14%. Поэтому по факту мы не видим спекулятивного подъема цен на лекарственные средства. Мы видим определенное удорожание лекарственных средств по разным номенклатурам по разному, но отечественные производители подняли меньше всего цены на лекарственные средства. Некоторые препараты даже подешевели", - говорит Ляшко.

Ляшко добавил, что Министерство здравоохранения отслеживает ценообразование на лекарственные средства, работает горячая линия, и если в каком-нибудь аптечном заведении фиксируется рост цен на определенные медикаменты, Гослекслужба может провести оперативную проверку.

Напомним, что с 1 августа купить антибиотики в Украине можно будет только с электронным рецептом.