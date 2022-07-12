С августа купить антибиотики в Украине можно будет только с электронным рецептом

Пациенты в Украине начнут получать электронные рецепты для покупки антибиотиков с августа 2022 года. Это первый шаг в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарств, сообщила пресс-служба Минздрава.

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"Это решение позволит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков в Украине, а также противостоять антибиотикорезистентности, в результате которой все больше и больше инфекций приобретают устойчивость к медикаментам", — подчеркнули в ведомстве.

Если медучреждение не подключено к электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), то врач должен выписать рецепт на бумаге. Электронный рецепт может выдать даже врач, с которым пациент не заключал декларацию. Однако, в любом случаи обязательно нужно зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения.

"Каждый пациент может это сделать, заключив декларацию с семейным врачом или зарегистрировавшись в системе на приеме у любого другого врача. Если у вас уже есть декларация, то во время следующего визита к врачу убедитесь, что все ваши данные внесены в систему корректно", — разъяснили в Минздраве.

Пациент самостоятельно будет выбрать торговое название препарата, содержащего назначенное действующее вещество.

Уточняем, что до конца 2022 года действует переходной период. В это время пациент сможет купить лекарство по рецепту в любой аптеке, при себе обязательно нужно иметь информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения назначения.

Ранее, Министерство здравоохранения объявило о запуске нового этапа медицинской реформы — инфраструктурного. Он предусматривает объединение сети больниц одной области в один госпитальный округ.