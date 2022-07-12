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З серпня купити антибіотики в Україні можна буде лише з електронним рецептом
Пацієнти в Україні почнуть отримувати електронні рецепти для купівлі антибіотиків із серпня 2022 року. Це перший крок у вирішенні проблеми неконтрольованого вживання ліків, повідомила пресслужба МОЗ.
"Це рішення дозволить відстежувати дані про призначення та обсяги використання антибіотиків в Україні, а також протистояти антибіотикорезистентності, в результаті якої все більше і більше інфекцій набувають стійкості до медикаментів", - наголосили у відомстві.
Якщо медустанова не підключена до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), лікар повинен виписати рецепт на папері. Електронний рецепт може видати навіть лікар, з яким пацієнт не укладав декларацію. Однак у будь-якому випадку обов'язково потрібно зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я.
"Кожен пацієнт може це зробити, уклавши декларацію із сімейним лікарем або зареєструвавшись у системі на прийомі у будь-якого іншого лікаря. Якщо у вас вже є декларація, то під час наступного візиту до лікаря переконайтеся, що всі ваші дані внесені до системи коректно", — роз'яснили в МОЗ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Пацієнт самостійно зможе вибрати торговельну назву препарату, що містить призначену діючу речовину.
Уточнюємо, що до кінця 2022 року діє перехідний період. У цей час пацієнт зможе купити ліки за рецептом у будь-якій аптеці, при собі обов'язково потрібно мати інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження призначення.
Раніше Міністерство охорони здоров'я оголосило про запуск нового етапу медичної реформи — інфраструктурного. Він передбачає об'єднання мережі лікарень однієї області до одного госпітального округу.