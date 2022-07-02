В Україні стартує наступний етап медреформи

Міністерство охорони здоров'я оголосило про запуск нового етапу медичної реформи – інфраструктурного. Він передбачає об'єднання мережі лікарень однієї області до одного госпітального округу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 2 липня повідомила пресслужба МОЗ.

При цьому округ поділять на шпитальні кластери, з урахуванням:

меж адміністративно-територіальних одиниць;

географічних особливостей регіону та стану автомобільних доріг;

демографічних характеристик чисельності населення;

оптимальних клінічних маршрутів пацієнтів для своєчасного доступу до медичної та реабілітаційної допомоги;

навантаження на медичних працівників та спеціалістів з реабілітації.

Крім того, мережу лікарень згідно з видами медичної допомоги поділять на надкластерні, кластерні та загальні лікарні. Медзаклади отримуватиму обладнання відповідно до свого кластеру.

"Найпростіші випадки лікуватимуться якомога ближче до пацієнта, у загальних лікарнях. Такі лікарні розміщуватимуться з розрахунку один медичний заклад на 50-80 тисяч населення. У складніших випадках пацієнта доставлятимуть до кластерних та надкластерних лікарень, які надаватимуть високоспеціалізовані послуги", - пояснили в МОЗ.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я надало медичним установам, які опинилися на окупованих Росією територіях, низку рекомендацій щодо роботи в умовах окупації. За даними МОЗ, на окупованих російськими військами територіях знаходяться 235 медустанов та понад 200 бригад екстреної медичної допомоги.

Джерело фото: ua.depositphotos.com