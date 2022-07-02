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В Україні стартує наступний етап медреформи
Міністерство охорони здоров'я оголосило про запуск нового етапу медичної реформи – інфраструктурного. Він передбачає об'єднання мережі лікарень однієї області до одного госпітального округу.
Про це 2 липня повідомила пресслужба МОЗ.
При цьому округ поділять на шпитальні кластери, з урахуванням:
- меж адміністративно-територіальних одиниць;
- географічних особливостей регіону та стану автомобільних доріг;
- демографічних характеристик чисельності населення;
- оптимальних клінічних маршрутів пацієнтів для своєчасного доступу до медичної та реабілітаційної допомоги;
- навантаження на медичних працівників та спеціалістів з реабілітації.
Крім того, мережу лікарень згідно з видами медичної допомоги поділять на надкластерні, кластерні та загальні лікарні. Медзаклади отримуватиму обладнання відповідно до свого кластеру.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Найпростіші випадки лікуватимуться якомога ближче до пацієнта, у загальних лікарнях. Такі лікарні розміщуватимуться з розрахунку один медичний заклад на 50-80 тисяч населення. У складніших випадках пацієнта доставлятимуть до кластерних та надкластерних лікарень, які надаватимуть високоспеціалізовані послуги", - пояснили в МОЗ.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я надало медичним установам, які опинилися на окупованих Росією територіях, низку рекомендацій щодо роботи в умовах окупації. За даними МОЗ, на окупованих російськими військами територіях знаходяться 235 медустанов та понад 200 бригад екстреної медичної допомоги.
Джерело фото: ua.depositphotos.com