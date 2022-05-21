МОЗ розробило рекомендації для лікарень, які опинилися під окупацією РФ

Міністерство охорони здоров'я надало медичним установам, які опинилися на окупованих Росією територіях, низку рекомендацій щодо роботи в умовах окупації.

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Як йдеться у повідомленні відомства, також наразі розробляються та додаткові вказівки вже спільно зі Службою безпеки України.

Загалом, за даними МОЗ, на окупованих російськими військами територіях знаходяться 235 медзакладів та понад 200 бригад екстреної медичної допомоги.

"Наразі продовжено режим виплат медзакладам на тимчасово окупованих територіях, де є належний зв'язок із керівництвом для проведення платежів", - повідомляють також у міністерстві.

За лютий-травень медзаклади у Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях за Програмою медичних гарантій отримали понад 5,2 мільярда гривень. Ще 50 мільйонів гривень перераховано медустановам, які фінансуються за субвенцією.

Лише про 18 установ відсутні дані щодо виплати заробітної плати за квітень, оскільки їх керівництво не виходить на зв'язок. Вказано, що у вирішенні цього питання МОЗ співпрацює з військовими адміністраціями.

Крім того, зазначається, що росіяни в питанні медичного забезпечення окупованих ними територій порушують норми Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

"одною з найбільших проблем є забезпечення регіонів в тимчасовій окупації необхідними ліками та медичними виробами. рф блокує постачання ліків з підконтрольних Україні територій і використовує ситуацію як один зі способів примусу до взаємодії з ними. І це ще один із багатьох злочинів, які вчиняють терористи з рф на території України", - підкреслили в МОЗ.