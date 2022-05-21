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Категория
Общество
Дата публикации

Минздрав разработал рекомендации для больниц, оказавшихся под оккупацией РФ

Минздрав разработал рекомендации для больниц, оказавшихся под оккупацией РФ
Фото: Херсонская обладминистрация

Министерство здравоохранения предоставило медицинским учреждениям, оказавшимся на оккупированным Россией территориях, ряд рекомендаций по работе в условиях оккупации.

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Как говорится в сообщении ведомства, также сейчас разрабатываются и дополнительные указания уже совместно со Службой безопасности Украины.

В целом, по данным Минздрава на оккупированных российскими войсками территориях находятся 235 медучреждений и более 200 бригад экстренной медицинской помощи.

"Сейчас продлен режим выплат медучреждениям на временно оккупированных территориях, где есть надлежащая связь с руководством для проведения платежей", - сообщают также в министерстве.

За февраль-май медучреждения в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях получили по программе медицинских гарантий более 5,2 милиларда гривен. Еще 50 миллионов гривен перечислено медучреждениям, финансируемым по субвенции.

Лишь о 18 учреждениях отсутствуют данные о выплате заработной платы за апрель, поскольку их руководство не выходит на связь. Указано, что в решении этого вопроса Минздрав сотрудничает с военными администрациями.

Кроме того, отмечается, что россияне в вопросе медицинского обеспечения оккупированных ими территорий нарушают нормы Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Одной из самых больших проблем является обеспечение регионов во временной оккупации необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями. РФ блокирует поставки лекарств с подконтрольных Украине территорий и использует ситуацию как один из  способов принуждения к взаимодействию с ними. И это еще одно из многих преступлений, совершаемых террористами из России на территории Украины", - подчеркнули в Минздраве.

Автор:
Тимофей Беспятов