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На восстановление разрушенных больниц вследствие войны нужно 32 млрд гривен, - Минздрав

больница, Минздрав, война в Украине, Мариуполь, роддом
Фото: На восстановление разрушенных больниц вследствие войны нужно 32 млрд гривен

В Украине с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации повреждено более 600 медучреждений, для восстановления которых требуется 32 млрд гривен.

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Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона. 

Глава Минздрава отметил, что россияне повредили 616 медучреждений, из них 101 медучреждение разрушено полностью.     

"375 аптечных учреждений разрушены и не работают. Поэтому сейчас по предварительным расчетам на восстановление этих больниц нужно 32 млрд гривен", - заявил Ляшко. 

По его словам, на данный момент завершен экспертный и политический уровень обсуждений по ситуации в Киевской области. Теперь ведутся обсуждения касательно восстановления медучреждений Сумской и Черниговской областей. 

"Сейчас они отработают у себя на уровне главных врачей больниц по областям, и после этого Минздрав примет участие в дискуссии на политическом уровне. Мы должны понимать, какую технику поставлять, чтобы больницы восстановились и мы имели доступ к медицинской помощи, так, как это предусматривают требования ЕС", - пояснил он.

Напомним, 1 мая в главном управлении разведки МО сообщили, что на оккупированных территориях Украины россияне уничтожают медицинскую инфраструктуру, вывозят оборудование и оставляют население без медпомощи. 

В частности, из инфекционного отделения Старобельска, Луганской области, оккупанты вывезли все оборудование. Среди прочего – аппараты ИВЛ, необходимые для критических случаев заболевания Covid-19.

Автор:
Анастасия Дедковская