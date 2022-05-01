С начала войны украинский Минздрав собрал гуманитарной помощи почти на 6 млрд грн, — Ляшко

Министерство здравоохранения Украины собрало гуманитарной помощи почти на 6 млрд грн с начала полномасштабной российской агрессии.

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Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«66 дней наши врачи постоянно спасают жизнь и здоровье тысяч украинцев, пострадавших от войны. В свою очередь, мировое сообщество поддерживает нашу медицинскую систему гуманитарной помощью. За время полномасштабных военных действий в Украину поступило 4485 тонн гуманитарных грузов на общую сумму 5 млрд 963 млн грн. Украинских врачей поддерживает весь цивилизованный мир. Каждый день наши склады пополняются новыми гуманитарными грузами от дружественных стран», — отметил министр.

Он добавил, что среди стран, которые оказали помощь Украине: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Япония, Израиль, Индия, Ирландия, Испания, Италия.

«Кроме того, многочисленные медикаменты, расходные материалы и оборудование поступают от международных и благотворительных организаций, таких как ВОЗ, ЮНИСЕФ, Direct Relief, Врачи без границ, БФ Фонд Рината Ахметова, Фонд семьи Загорий, ECHAlliance, Британский ПЛАСТ, HOPE Worldwide , Фонд Елены Пинчук, Фонд Андрея Ставницера, БФ «Гуманитарные инициативы», Razom for Ukraine, HelpUkraine», — добавил Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко отмечал — на восстановление полностью разрушенных в результате обстрелов российской армии 36 больниц нужно, по предварительным подсчетам, около 12,817 млрд грн.