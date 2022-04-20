Чтобы восстановить разрушенные российской армией больницы, нужно почти 13 млрд грн, — Ляшко

На восстановление полностью разрушенных в результате обстрелов российской армии 36 больниц нужно, по предварительным подсчетам, около 12,817 млрд грн.

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Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Разве можно случайно повредить 326 заведений и 36 разрушить? Есть фотографии бомбардировки роддома в Мариуполе, и если это кто-то может назвать случайным, то я так сказать не могу. Это целенаправленная бомбардировка конкретного заведения", — сказал он.

Напомним, ранее министр образования Сергей Шкарлет отметил, что российские войска нанесли украинскому образованию более $5 млрд убытков. Окончательно разрушено 91 учебное заведение, а 923 частично повреждены.