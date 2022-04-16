В Украине убыток от войны заведениям образования превысил $5 млрд

Российские войска нанесли украинскому образованию более $5 млрд убытков. Окончательно разрушено 91 учебное заведение, а 923 частично повреждены.

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Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире телемарафона.

"Я лично был в 25 лицее города Житомира. Это ужасно, когда детские тетради, школьные журналы, научные материалы валяются сгоревшие. Принять это невозможно... Я встречался с министрами образования на совете Европейского Союза уже дважды. Речь идет не только об восстановлении стен и установка окон, но и о наполнении учебных заведений современным оборудованием», – отметил министр.

По его словам, в Украине было создано несколько гуманитарных счетов, на которые поступают средства, в том числе и на восстановление образования. Также к обновлению приобщаются студенты и работники образования.

"Мы рассчитываем на собственные силы, на украинцев. В частности, в моем родном Чергниговском университете студенты приобщились к уборке и возобновлению образовательного процесса. Также очень важно не допускать мародерства, сохранить компьютерную технику", – рассказывает Шкарлетт.

Напомним, Верховная Рада Украины на заседании 14 апреля поддержала законопроект №7272 "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Он предусматривает право на отсрочку от мобилизации для учащихся и преподавателей заведений профессионального образования наравне с другими.