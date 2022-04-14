Студенти та викладачі закладів профосвіти отримають відстрочку від мобілізації

Верховна Рада України на засіданні 14 квітня підтримала законопроєкт №7272 "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Він передбачає право на відстрочку від мобілізації для учнів та викладачів закладів професійної освіти нарівні з іншими.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Документ ухвалили у другому читанні та загалом, за нього проголосували 360 нардепів.

Таким чином Рада вирівняла у правах учнів та викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі студентами та викладачами університетів та інститутів.

"Проєкт акту забезпечить рівність прав претендентів на професійну, професійну вищу та вищу освіту та їхніх викладачів щодо відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації, що дозволить у повному обсязі забезпечити ринок праці фахівцями, необхідними для відновлення України у воєнний та повоєнний стан", - резюмували автори закону в пояснювальній записці.

Нагадаємо, також раніше, щоб забезпечити посівну, уряд запровадив бронювання військовозобов'язаних фермерів — аграрні підприємства та виробники продовольства представлятимуть Мінагрополітики списки критично важливих працівників, яким буде надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації у воєнний час.

Відповідну постанову та форму заявки опубліковано на сайті Кабміну.