Студенты и преподаватели заведений профобразования получат отсрочку от мобилизации

Верховная Рада Украины на заседании 14 апреля поддержала законопроект №7272 "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Он предусматривает право на отсрочку от мобилизации для учащихся и преподавателей заведений профессионального образования наравне с другими.

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Документ приняли во втором чтении и в целом, за него проголосовали 360 нардепов.

Таким образом Рада выровняла в правах учащихся и преподавателей заведений профессионального (профессионально-технического) образования со студентами и преподавателями университетов и институтов.

"Проект акта обеспечит равенство прав соискателей профессионального, профессионального высшего и высшего образования и их преподавателей относительно отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, что позволит в полном объеме обеспечить рынок труда специалистами, необходимыми для восстановления Украины в военный и послевоенный состояние", - резюмировали авторы закона в пояснительной записке.

Напомним, также ранее чтобы обеспечить посевную, правительство ввело бронирование военнообязанных фермеров — аграрные предприятия и производители продовольствия будут представлять Минагрополитики списки критически важных работников, которым будет предоставлена ​​отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации в военное время.

Соответствующее постановление и форма заявки опубликованы на сайте Кабмина.