Збитки українській освіті від війни перевищили $5 млрд

Російські війська завдали українській освіті понад $5 млрд збитків. Остаточно зруйнований 91 заклад освіти, а 923 частково пошкоджені.

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Про це заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.

"Я особисто був в 25 ліцеї міста Житомира. Це жахливо, коли дитячі зошити, шкільні журнали, наукові матеріли валяються згорілі. Сприйняти це неможливо... Я зустрічався з міністрами освіти на раді Європейського Союзу вже двічі. Йдеться не лише про відбудову стін та встановлення вікон, але й про наповнення закладів освіти сучасним обладнанням", – відмітив міністр.

За його словам, в Україні створили декілька гуманітарних рахунків, на які надходять кошти, зокрема і на відбудову освіти. Також до відновлення долучаються студенти та працівники освіти.

"Ми розраховуємо на власні сили, на українців. Зокрема, в моєму рідному Чергнігівському університеті студенти долучилися до прибирання та відновлення освітнього процесу. Також дуже важливо не допускати мародерства, зберегти комп’ютерну техніку", – розповідає Шкарлет.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 14 квітня підтримала законопроєкт №7272 "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Він передбачає право на відстрочку від мобілізації для учнів та викладачів закладів професійної освіти нарівні з іншими.