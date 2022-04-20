Щоб відновити зруйновані російською армією лікарні, потрібно майже 13 млрд грн, — Ляшко

На відновлення повністю зруйнованих внаслідок обстрілів російської армії 36 лікарень потрібно, за попередніми розрахунками, близько 12,817 млрд грн.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Хіба можна випадково пошкодити 326 закладів та 36 зруйнувати? Є фотографії бомбардування пологового будинку в Маріуполі, і якщо це хтось може назвати випадковим, то я так сказати не можу. Це цілеспрямоване бомбардування конкретного закладу", — сказав він.

Нагадаємо, раніше міністр освіти Сергій Шкарлет зазначив, що російські війська завдали українській освіті понад $5 млрд збитків. Остаточно зруйновано 91 навчальний заклад, а 923 частково пошкоджено.