З початку війни українське МОЗ зібрало гуманітарної допомоги майже на 6 млрд грн, — Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України зібрало гуманітарну допомогу майже на 6 млрд грн з початку повномасштабної російської агресії.

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На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

« 66 днів наші лікарі постійно рятують життя та здоров'я тисяч українців, які постраждали від війни. У свою чергу світова спільнота підтримує нашу медичну систему гуманітарною допомогою. За час повномасштабних військових дій в Україну надійшло 4485 тонн гуманітарних вантажів на загальну суму 5 млрд. 963 млн. грн . Українських лікарів підтримує цивілізований світ. Щодня наші склади поповнюються новими гуманітарними вантажами від дружніх країн», - зазначив міністр.

Він додав, що серед країн, які надали допомогу Україні : Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Казахстан, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Франція, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція, Японія, Ізраїль, Індія, Ірландія, Іспанія, Італія.

Крім того, численні медикаменти, витратні матеріали та обладнання надходять від міжнародних та благодійних організацій, таких як ВООЗ, ЮНІСЕФ, Direct Relief, Лікарі без кордонів, БФ Фонд Ріната Ахметова, Фонд сім'ї Загорій, ECHAlliance, Британський ПЛАСТ, HOPE Worldwide, Фонд Олени Пінчук, Фонд Андрія Ставніцера, БФ «Гуманітарні ініціативи», Razom for Ukraine, HelpUkraine», – додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко зазначав — на відновлення повністю зруйнованих внаслідок обстрілів російської армії 36 лікарень потрібно за попередніми підрахунками близько 12,817 млрд грн.