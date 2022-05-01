На оккупированных территориях россияне воруют медицинское оборудование и заставляют лечить своих раненых

На оккупированных территориях Украины россияне уничтожают медицинскую инфраструктуру, вывозят оборудование и оставляют население без медпомощи.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Из инфекционного отделения Старобельска, Луганской области, оккупанты вывезли все оборудование, в частности – аппараты ИВЛ, необходимые для критических случаев заболевания Covid-19.

В областном противотуберкулезном диспансере Волчанска, Харьковская область, больным с открытой формой туберкулеза отказали в оказании медицинской помощи и выгнали на улицу. Помещение больницы заполняют ранеными россиянами. Медицинский персонал вынуждают лечить оккупантов. При этом все медики проходят процедуру проверки на полиграфе. Не прошедших принудительно отправляют на передовую.

А в Балаклее все больницы заполнены ранеными оккупантами. Медицинский персонал принудительно вынуждают работать. Украинцы, которые остались на временно оккупированной территории, остались без медицинской помощи.

В помещении Пологовской центральной районной больницы Запорожской области оккупанты обустроили склад боеприпасов. Персоналу запрещают лечить местных жителей.

Врачей Олешковской районной больницы и городской больницы Голой Пристани, Херсонская область, заставляют лечить оккупантов. Медицинским работникам запретили эвакуироваться.

"Граждане, которые остались на оккупированных территориях, практически отрезаны от медицинских услуг. Закрываются заведения, не хватает врачей, запрещено доставку лекарств с подконтрольных Украине территорий", — говорится в сообщении.

Отметим, на восстановление полностью разрушенных в результате обстрелов российской армии больниц нужно, по предварительным подсчетам, около 12,817 млрд грн.