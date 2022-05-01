На окупованих територіях росіяни крадуть медичне обладнання та змушують лікувати своїх поранених

На окупованих територіях України росіяни знищують медичну інфраструктуру, вивозять обладнання та залишають місцеве населення без медичної допомоги.

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Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Так, з інфекційного відділення Старобільська, Луганської області, окупанти вивезли все обладнання, зокрема – апарати ШВЛ, необхідні для критичних випадків захворювання на Covid-19.

В обласному протитуберкульозному диспансері Вовчанська, Харківська область, хворим із відкритою формою туберкульозу відмовили у наданні медичної допомоги та вигнали на вулицю. Помешкання лікарні заповнюють пораненими росіянами. Медичний персонал змушують лікувати окупантів. При цьому усі медики проходять процедуру перевірки на поліграфі. Тих, хто не пройшов, примусово відправляють на передову.

А в Балаклії усі лікарні заповнені пораненими окупантами. Медичний персонал примушують працювати.

В приміщенні Пологівської центральної районної лікарні Запорізької області окупанти облаштували склад боєприпасів. Персоналу забороняють лікувати місцевих мешканців.

Лікарів Олешківської районної лікарні та міської лікарні Голої Пристані, Херсонська область, змушують лікувати окупантів. Медичним працівникам заборонили евакуюватись.

"Громадяни, які залишилися на окупованих територіях, практично відрізані від медичних послуг. Закриваються заклади, не вистачає лікарів, заборонено доставку ліків із підконтрольних Україні територій", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, на відновлення повністю зруйнованих внаслідок обстрілу російської армії лікарень потрібно, за попередніми підрахунками, близько 12,817 млрд. грн.