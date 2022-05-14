На відновлення зруйнованих лікарень унаслідок війни потрібно 32 млрд гривень, - МОЗ

В Україні з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації пошкоджено понад 600 медустанов, для відновлення яких потрібно 32 млрд гривень.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

Голова МОЗ зазначив, що росіяни пошкодили 616 медустанов, з них 101 медзаклад зруйновано повністю.

"375 аптечних установ зруйновано і не працюють. Тому зараз за попередніми розрахунками на відновлення цих лікарень потрібно 32 млрд гривень", - заявив Ляшко.

За його словами, на даний момент завершено експертний та політичний рівень обговорень щодо ситуації у Київській області. Наразі ведуться обговорення щодо відновлення медустанов у Сумській та Чернігівській областях.

"Зараз вони відпрацюють у себе на рівні головних лікарів лікарень по областях, і після цього МОЗ візьме участь у дискусії на політичному рівні. Ми повинні розуміти, яку техніку постачати, щоб лікарні відновилися, і ми мали доступ до медичної допомоги, як це передбачають вимоги ЄС", - пояснив він.

Нагадаємо, 1 травня в головному управлінні розвідки МО повідомили, що на окупованих територіях України росіяни знищують медичну інфраструктуру, вивозять обладнання та залишають населення без медичної допомоги.

Зокрема, з інфекційного відділення Старобільська Луганської області окупанти вивезли все обладнання. Серед іншого – апарати ШВЛ, необхідні для критичних випадків захворювання на Covid-19.