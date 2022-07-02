В Украине стартует следующий этап медреформы

Министерство здравоохранения объявило о запуске нового этапа медицинской реформы — инфраструктурного. Он предусматривает объединение сети больниц одной области в один госпитальный округ.

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Об этом 2 июля сообщила пресс-служба Минздрава.

При этом округ поделят на госпитальные кластеры, с учетом:

границ административно-территориальных единиц;

географических особенностей региона и состояния автомобильных дорог;

демографических характеристик численности населения;

оптимальных клинических маршрутов пациентов для своевременного доступа к медицинской и реабилитационной помощи;

нагрузки на медицинских работников и специалистов по реабилитации.

Кроме того, сеть больниц согласно видам медицинской помощи разделят на сверхкластерные, кластерные и общие больницы. Медучреждения буду получать оборудование согласно своему кластеру.

"Простейшие случаи будут лечиться как можно ближе к пациенту, в общих больницах. Такие больницы будут размещаться из расчета одно медицинское учреждение на 50-80 тысяч населения. В более сложных случаях пациента будут доставлять в кластерные и сверхкластерные больницы, которые будут оказывать высокоспециализированные услуги", — объяснили в Минздраве.

Напомним, Министерство здравоохранения предоставило медицинским учреждениям, оказавшимся на оккупированных Россией территориях, ряд рекомендаций по работе в условиях оккупации. По данным Минздрава, на оккупированных российскими войсками территориях находятся 235 медучреждений и более 200 бригад экстренной медицинской помощи.

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