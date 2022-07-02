- Категория
- Здоровье
- Дата публикации
-
В Украине стартует следующий этап медреформы
Министерство здравоохранения объявило о запуске нового этапа медицинской реформы — инфраструктурного. Он предусматривает объединение сети больниц одной области в один госпитальный округ.
Об этом 2 июля сообщила пресс-служба Минздрава.
При этом округ поделят на госпитальные кластеры, с учетом:
- границ административно-территориальных единиц;
- географических особенностей региона и состояния автомобильных дорог;
- демографических характеристик численности населения;
- оптимальных клинических маршрутов пациентов для своевременного доступа к медицинской и реабилитационной помощи;
- нагрузки на медицинских работников и специалистов по реабилитации.
Кроме того, сеть больниц согласно видам медицинской помощи разделят на сверхкластерные, кластерные и общие больницы. Медучреждения буду получать оборудование согласно своему кластеру.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Простейшие случаи будут лечиться как можно ближе к пациенту, в общих больницах. Такие больницы будут размещаться из расчета одно медицинское учреждение на 50-80 тысяч населения. В более сложных случаях пациента будут доставлять в кластерные и сверхкластерные больницы, которые будут оказывать высокоспециализированные услуги", — объяснили в Минздраве.
Напомним, Министерство здравоохранения предоставило медицинским учреждениям, оказавшимся на оккупированных Россией территориях, ряд рекомендаций по работе в условиях оккупации. По данным Минздрава, на оккупированных российскими войсками территориях находятся 235 медучреждений и более 200 бригад экстренной медицинской помощи.
Источник фото: ua.depositphotos.com