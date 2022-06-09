Медики "швидкої" зможуть відстежувати геолокацію пацієнта та підтримувати з ним відеозв'язок - МОЗ

В Україні медики екстреної медичної допомоги зможуть відстежувати геолокацію пацієнта, що здійснив виклик та підтримувати з ним відеозв'язок.

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Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що Велика Британія надала Україні можливість безоплатно імплементувати у систему екстреної медичної допомоги додаток GoodSAM. За допомогою цього додатку українські лікарі екстреної медичної допомоги зможуть:

з точністю до 20 метрів отримувати геолокацію абонента, що здійснює виклик бригади "швидкої" (навіть за відсутності у нього додатку);

за необхідності, підтримувати з абонентом, що звернувся по допомогу, відеозв'язок;

створювати базу волонтерів у системі ЕМД та координувати їхню діяльність.

У МОЗ наголосили, що дана функція надзвичайно важливою є під час війни, оскільки наразі на підконтрольних Україні територіях перебуває велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які погано орієнтуються, де перебувають.

Через це наявні непоодинокі випадки, коли без сторонньої допомоги людина не може чітко надати свої координати, телефонуючи на "103".

Зокрема, під час відеозв’язку лікарі можуть здійснювати консультації, надавати необхідні рекомендації та навіть виміряти частоту дихання та пульсу пацієнта.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я надало медичним установам, які опинилися на окупованих Росією територіях, низку рекомендацій щодо роботи в умовах окупації. За даними МОЗ, на окупованих російськими військами територіях знаходяться 235 медзакладів та понад 200 бригад екстреної медичної допомоги.