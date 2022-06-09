Медики "скорой" смогут отслеживать геолокацию пациента и поддерживать с ним видеосвязь - Минздрав

В Украине медики экстренной медицинской помощи смогут отслеживать геолокацию пациента, совершившего вызов, и поддерживать с ним видеосвязь.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.

Отмечается, что Великобритания предоставила Украине возможность бесплатно имплементировать в систему экстренной медицинской помощи приложение GoodSAM. С помощью этого приложения украинские врачи экстренной медицинской помощи смогут:

с точностью до 20 метров получать геолокацию абонента, совершающего вызов бригады "скорой" (даже при отсутствии у него приложения);

при необходимости, поддерживать с обратившимся за помощью абонентом видеосвязь;

создавать базу волонтеров в системе ЭМП и координировать их деятельность.

В Минздраве отметили, что данная функция чрезвычайно важна во время войны, поскольку сейчас на подконтрольных Украине территориях находится большое количество внутренне перемещенных лиц, которые плохо ориентируются, где находятся.

Поэтому имеются случаи, когда без посторонней помощи человек не может четко предоставить свои координаты, звоня на "103".

В частности, во время видеосвязи врачи могут консультироваться, предоставлять необходимые рекомендации и даже измерить частоту дыхания и пульса пациента.

Напомним, Министерство здравоохранения предоставило медицинским учреждениям, оказавшимся на оккупированных Россией территориях, ряд рекомендаций по работе в условиях оккупации. По данным Минздрава, на оккупированных российскими войсками территориях находятся 235 медучреждений и более 200 бригад экстренной медицинской помощи.