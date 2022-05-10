Врачи черниговской областной больницы получили новый мобильный рентгеновский аппарат

Международная компания ASBIS Enterprise передала в Областную больницу Чернигова современный мобильный рентгеновский аппарат.

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Благодаря новому оборудованию врачи смогут точнее и быстрее задавать диагнозы, что поможет спасти еще больше жизней. Данный проект был реализован вместе с Общественной организацией "Своїм", возглавляемой Татьяной Яворской.

Чернигов с первого дня войны стоит на передовой. За последние два месяца в городе разрушены 27 (из 34) школ и 37 (из 52) детских садов, 3 (из 4) больниц. Сейчас в больнице большое количество пострадавших, которые нуждаются в качественной и быстрой диагностике, чтобы получить необходимое корректное лечение и недостаточное количество рентгеновских аппаратов. До 06 мая на все четыре корпуса Областной больницы был только один рентген, что усложняло процесс диагностики пациентов. Благодаря еще одному мобильному рентгеновскому аппарату RAFALE DR врачам удастся спасти еще больше жизней.

Международная компания ASBIS Enterprise, которая в Украине представлена компаниями АСБИС-Украина, Breezy Украина, iOn и iSupport, внимательно мониторит ситуацию и сама инициирует выделение поддержки там, где она наиболее востребована и необходима.

«Мы постоянно сотрудничаем с общественными организациями, которые нам помогают понять, что необходимо и где мы можем быть наиболее полезными, чтобы спасти больше жизней. На этом мы не останавливаемся и будем дальше помогать Украине в это нелегкое время» - директор компании АСБИС-Украина Виталий Мельниченко.

Справка: ASBISc Enterprises PLC (WSE: ASB) специализируется на проектной дистрибуции (VAD: value-added distribution), решениях для В2В рынков и реализации ИТ продукции от мировых известных производителей, обеспечивает полный цикл их распространения, совмещая международный охват с широким ассортиментом продуктов. Сотрудничая с лидерами ИТ-индустрии, наша команда экспертов создает эффективные решения для компаний и организаций, совмещая оборудование и программное обеспечение, облачные решения и технологии.

В Украине в состав холдинга входят компании АСБИС-Украина, iOn, Breezy та iSupport.