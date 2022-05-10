Лікарі чернігівської Обласної лікарні отримали новий мобільний рентгенівський апарат

Міжнародна компанія ASBIS Enterprise передала до Обласної лікарні Чернігова сучасний мобільний рентгенівський апарат.

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Завдяки новому обладнанню лікарі зможуть точніше та швидше ставити діагнози, що допоможе врятувати ще більше життів. Даний проект було реалізовано разом з Громадською організацією “Своїм”, яку очолює Тетяна Яворська.

Чернігів з першого дня війни стоїть на передовій. За останні два місяці у місті зруйновано 27 (з 34) шкіл та 37 (з 52) дитячих садків, 3 (з 4) лікарень. Зараз у лікарні велика кількість постраждалих, яким потрібна якісна та швидка діагностика, щоб отримати необхідне коректне лікування та недостатня кількість рентгенівських апаратів. До 06 травня на всі чотири корпуси Обласної лікарні був лише один рентген, що ускладнювало процес діагностики пацієнтів. Завдяки ще одному мобільному рентгенівському апарату RAFALE DR лікарям вдасться врятувати ще більше життів.

Міжнародна компанія ASBIS Enterprise, яка в Україні представлена компаніями АСБІС-Україна, Breezy Україна, iOn та iSupport, уважно моніторить ситуацію та сама ініціює виділення підтримки там, де вона є найбільш затребуваною та необхідною.

“Ми постійно співпрацюємо з громадськими організаціями, які нам допомагають зрозуміти що необхідне та де ми можемо бути найбільш корисними, щоб врятувати якнайбільше життів. На цьому ми не зупиняємось та будем далі допомагати Україні у цей нелегкий час” - директор компанії АСБІС-Україна, Віталій Мельниченко.

Довідка: ASBISc Enterprises PLC (WSE: ASB) спеціалізується на проектній дистрибуції (VAD: value-added distribution), рішеннях для В2В ринків та реалізації ІТ продукції від світових відомих виробників, та забезпечує повний цикл їх розповсюдження, поєднуючи міжнародне охоплення з широким асортиментом продуктів. Співпрацюючи з лідерами ІТ-індустрії, наша команда експертів створює ефективні рішення для компаній та організацій, поєднуючи обладнання та програмне забезпечення, хмарні сервіси та технології.

В Україні до складу холдинга входять компанії АСБІС-Україна, iOn, Breezy та iSupport.