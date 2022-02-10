Антибиотики больше не будут продавать без рецепта: как это повлияет на аптечный бизнес

В небольшой аптеке в пригороде Киева безлюдно. Пользуясь этим, молодой парень уже несколько минут что-то листает в телефоне, потом поднимает голову и встревоженно спрашивает у аптекаря: «А какой антибиотик подойдет при простуде? Здесь написано «Ципро..», «Ципро-флок...». Вот, прочитайте, у вас есть такой? Или нужен другой? А подскажите?».

По словам фармацевта, это уже третий клиент с таким запросом, а еще и часа не прошло с начала рабочего дня. Что украинцы едят антибиотики почти как конфеты — не секрет. В масштабном исследовании фармкомпания GSK выяснила, что у нас каждый третий лечит этими препаратами обыкновенную простуду . Антибиотики при ковиде, антибиотики при ангине, антибиотики при пневмонии — только малая часть запросов, которые гуглят украинцы, пытаясь вылечить серьезные и не очень болезни без назначений врача.

Но ситуация должна поменяться: с апреля 2022 года в Украине вводят электронные рецепты на антибактериальные препараты, а значит, их больше не получится купить без похода к доктору. Таким образом власти будут бороться с неконтролируемым и нецелевым употреблением лекарств, которое может повлечь устойчивость бактерий к препаратам и новые эпидемии.

Хотя решение очевидно позитивное, также понятно и то, что оно отразится на фармацевтическом бизнесе. Рассказываем как.

Как будет работать е-рецепт на антибиотики

Электронные рецепты на антибиотики будут выписывать врачи сообразно диагнозу. Пациенты смогут получить назначение у любого доктора, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако для получения электронного рецепта необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения — той же HELSI.me. Покупать антибиотики по рецепту получится также только в аптеках, подключенных к электронной системе здравоохранения.

В е-рецепте будет содержаться данные о пациенте, враче и поликлинике, действующее вещество, а не конкретная торговая марка или название препарата, а также лекарственная форма и дозировка. При предъявлении е-рецепта аптекарь должен будет ввести его номер в информационную систему и на основе данных назначения предложить клиенту варианты лекарства. После этого фармацевт отмечает выбор пациента в системе, вводит туда код подтверждения из смс клиента и подтверждает факт отпуска электронной подписью. Действительным е-рецепт будет в течении 30 дней.

В Минздраве планируют, что после ввода е-рецептов на антибиотики их расширят и на другие категории лекарств: с 1 июля 2022 года на наркотические и психотропные препараты, а с 1 октября 2022 года – на все остальные рецептурные лекарства. Нужно отметить, что по закону все рецептурные лекарства и сегодня должны отпускаться по рецепту, но по факту такого не происходит по самым разным причинам: например, у врачей может не быть специальных бланков, а аптекам может быть невыгодно ограничивать выбор покупателей в ущерб своим доходам.

Отпуск по электронным рецептам усилит контроль: если согласно отчетности продаж антибиотиков по е-рецепту аптека отпустит 300 упаковок антибактериальных препаратов, а всего продаст 500, у Гослужбы по лекарствам точно возникнут вопросы. Кроме того, совсем недавно в Украине повысили штрафы за продажу рецептурных лекарств без рецепта с 102-425 грн до 850-1700 грн . При этом за повторное нарушение в течение года сумма увеличивается вдвое.

Как аптечный бизнес готовится продавать антибиотики по рецепту: с чем возникнут проблемы

1. Первое время не все аптеки будут продавать антибиотики

Как упоминалось, продавать антибиотики по рецепту смогут только аптеки, которые подключены к электронной системе здравоохранения. Однако сейчас этим могут похвастаться не все заведения.

Проще всего будет тем аптекам, которые уже сегодня отпускают препараты по программе «Доступные лекарства», ведь принцип электронного рецепта будет реализован именно по шаблону этого проекта, разве что без подписания договора с НСЗУ. По данным Аптечной ассоциации, сегодня в Украине около 22 тысяч аптек. Из них, согласно дашбордам НСЗУ, в программе реимбурсации участвуют 11 828 заведений. Остальным, чтобы с апреля продавать антибиотики, придется подключится к электронной системе здравоохранения .

Для начала нужно зарегистрироваться eHealth и пройти верификацию по нескольким параметрам, основной из которых – наличие лицензии на торговлю лекарствами. Необходимо будет указать данные согласно Единому госреестру юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований. Поэтому важно проверить эту информацию на ошибки и заранее исправить их. Те сотрудники аптек, которые будут отпускать антибиотики, должны будут получить электронные подписи и зарегистрировать их в электронной системе.

Впрочем, в Аптечной профессиональной ассоциации Украины уверены, что с этим до апреля заведения справятся. «В целом аптеки готовы к введению е-рецептов, поскольку большинство уже принимают их по программе «Доступные лекарства» и имеют подписанные договора с медицинскими информационными системами. То есть у многих необходимый опыт есть. Другим понадобится некоторое время для адаптации. Минздрав активно ведет коммуникацию на этот счет, поэтому те, кто хотят продавать лекарства по электронным рецептам, до апреля будут готовы», - говорит глава АПАУ Владимир Руденко.

При этом опасения по поводу того, что медицинская система «ляжет» от новой нагрузки, в госпредприятии «Электронное здоровье» считают необоснованными. «Антибиотиков в Украине менее одной тысячи позиций, это та группа лекарств, самолечение которыми происходит в меньших масштабах, чем, например, рецептурными анальгетиками или лекарственными средствами гастроэнтерологической группы. Так что нагрузка на систему не будет катастрофической», - уверяет проектный менеджер ведомства Ирина Лиштаба.

2. Отпуск антибиотиков по е-рецепту может сказаться на скорости обслуживания

Если система и не упадет после запуска е-рецептов на антибиотики, есть вопросы к ее производительности. Еще в сентябре Ассоциация представителей международных фармацевтических производителей AIPM Ukraine обращала внимание властей, на то, что именно медленная электронная система создают главную проблему в запуске е-рецептов. Эксперты указывали, что как только «Доступные лекарства» внедрили, фармацевты тратили 20-30 минут на обслуживание одного электронного рецепта . Хотя сегодня этот процесс занимает в среднем уже 7-15 минут, он все равно остается гораздо более длительным, чем обслуживание клиента без е-рецепта.

В Ассоциации подчеркнули, основная цель сегодня — это сделать процесс выписки и обслуживания е-рецепта быстрее. Ведь в отличие от е-рецепта по программе «Доступные лекарства», где врачи и работники аптеки имеют реальную экономическую мотивацию для предоставления пациенту бесплатных или частично реимбурсированных препаратов, успех выписки электронных рецептов для остальных рецептурных лекарств будет полностью зависеть от практического опыта пользователей системы.

3. Аптекам придется повышать квалификацию своего персонала

Другая проблема в том, что антибиотики по рецепту смогут отпускать исключительно фармацевты, а не их помощники, ассистенты или интерны . «Все аптечные заведения должны подготовиться к моменту внедрения этого нововведения. Такое решение вполне логично и соответствует европейским аптечным нормам, поскрольку отпускать сильнодействующие лекарства и предоставлять консультации по ним могут только специалисты со профессиональным образованием», – считает директор АПАУ Владимир Руденко.

В то же время глава правления ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата", член Совета Международной фармацевтической федерации (FIP) Олег Климов уверен, что когда отпуск рецептурных средств будет исключительно по рецептам, только 7-8 тысяч из существующих аптек смогут обеспечить квалифицированный персонал для предоставления фармацевтических услуг.

Повлияет ли е-рецепт на продажи и цену антибиотиков

Последние несколько лет противомикробные лекарства среди украинцев становились все популярнее — например, в 2020 году продажи антибиотиков выросли более чем в два раза по сравнению с 2019 годом. “На это повлияла в том числе и пандемия коронавируса, ведь примерно в 75% случаев коронавирусной инфекции пациент принимает антибиотик, хотя он нужен только 8-10% больных", - объясняет специалист отдела антимикробной резистентности и инфекционного контроля ЦОС Назарий Лавровский.

После введения е-рецепта «спрос» украинцев на антибиотики теоретически упадет. «Возможно, первое время будет наблюдаться некоторое уменьшение «спроса» . Однако говорить о спросе в этом случае некорректно, отпуск антибиотиков будет зависеть от их назначения или неназначения врачами. Здесь важно наладить коммуникацию в треугольнике «доктор-пациент-аптека». Есть определенные проблемы, которые необходимо решить. Например, на данный момент многие не могут записаться к своему врачу сегодня или завтра, а вынуждены ждать приема неделю или даже больше. Насколько будет актуальным назначение через такой промежуток времени, если период для экстренного лечения уже прошел, вопрос открытый», - говорит Владимир Руденко.

Некоторое снижение продаж антибиотиков предполагают и в фармацевтических компаниях, однако считают, что введение электронного рецепта может повлиять на продажи и другим образом.

«С одной стороны, при строгом рецептурном отпуске можно ожидать существенное снижение потребления некоторых форм лекарств. Но с другой стороны, поскольку согласно законодательству выписка рецептов осуществляется исключительно по международному непатентованному наименованию, должно происходить перераспределение с более дорогих брендированных медикаментов на более дешевые аналоги », - считает директор департамента маркетинга и продаж генерических брендов фармацевтической компании «Дарница» Роман Шкотов.

По его словам, "Дарница" производит 16 брендов, что составляет 27 наименований лекарственных средств этой категории. Поскольку большинство из них имеет международное непатентованное название, в компании видят перспективы в выписке е-рецептов.

В то же время, цена на антибиотики, скорее всего, не поменяется . «Как-то повлиять на цену антибиотиков может только внедрение аптеками электронных медицинских систем. Однако, хотя подключение, обслуживание систем несет какие-то затраты, они достаточно незначительные. Поэтому даже если препараты по электронным рецептам подорожают, вряд ли выше одного процента", - объясняет глава АПАУ.

Он добавляет, что после ввода программы «Доступные лекарства», (хотя там немного другое ценообразование) цена лекарств не поменялась, поэтому вряд ли есть причины для повышения стоимости антибиотиков.