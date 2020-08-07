Каждый третий украинец лечит простуду антибиотиками — исследование

Каждый третий украинец использует антибиотики против вирусов и простуды, а каждый второй — принимает их тогда, когда на самом деле не нуждается в антибактериальной терапии. Таковы данные международного исследования антибиотикорезистентности Survey of Antibiotic Resistance (SOAR), которое провела фармацевтическая компания GSK.

Аналитики компании изучили данные медицинской статистики в 16 странах еще в 2015–2017 годах, однако результаты исследования опубликовали только весной 2020 года. В Украине же была собрана информация в 2016–2017 годах.

Согласно этим данным, в Украине процветает бесконтрольное и неоправданное применение антибактериальных препаратов. К этому привели сразу несколько факторов, считают в компании.

"С одной стороны, украинцы привыкли заниматься самолечением, с другой — в стране отсутствует наказание за продажу рецептурных лекарственных средств без назначения врача", — отмечают аналитики.

Они добавляют, что доступность антибиотиков, умноженная на игнорирование правил антибактериальной терапии и отсутствие у населения знаний об опасности антибиотикорезистентности, могут стать причиной катастрофы уже в ближайшем будущем.

Так, из-за роста антимикробной резистентности тяжелые инфекционные заболевания вроде пневмонии и туберкулеза снова грозят стать крайне опасными. Из-за легкомысленного отношения людей к применению антибиотиков, инфекции могут попросту стать устойчивыми к этим препаратам.

Это происходит уже сейчас: по данным Американского центра контроля и профилактики заболеваний, с 2013 года количество инфекций, устойчивых к антибиотикам, увеличилась на 30% — с 2 млн до 2,6 млн случаев.

При этом в Межорганизационной координационной группе по устойчивости к противомикробным препаратам заявляют, что устойчивые к лекарствам заболевания приводят минимум к 700 тысячам смертей в год, в том числе к 230 тысячам случаев смерти от туберкулеза.

Если ситуация не изменится, к 2050 году жертвами антибиотикорезистентности могут стать до 10 млн человек в мире — то есть каждые три секунды из-за этого на планете будет умирать один человек.

Чтобы остановить рост устойчивости к антибиотикам, Всемирная организация здравоохранения приняла резолюцию, согласно которой государства обязаны разработать национальные планы борьбы с антибиотикорезистентностью: обеспечить рациональное использование противомикробных препаратов в медицине, ветеринарии и пищевой промышленности. В Украине такой план утвердили весной 2019 года.