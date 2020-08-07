Общество вчера, 11:41

Каждый третий украинец лечит простуду антибиотиками — исследование

Неоправданное применение антибактериальных лекарств связано с привычкой заниматься самолечением и отсутствием наказания за продажу рецептурных препаратов без назначения врача

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Каждый третий украинец использует антибиотики против вирусов и простуды, а каждый второй — принимает их тогда, когда на самом деле не нуждается в антибактериальной терапии. Таковы данные международного исследования антибиотикорезистентности Survey of Antibiotic Resistance (SOAR), которое провела фармацевтическая компания GSK.

Аналитики компании изучили данные медицинской статистики в 16 странах еще в 2015–2017 годах, однако результаты исследования опубликовали только весной 2020 года. В Украине же была собрана информация в 2016–2017 годах.

Кратко и по делу в Telegram

Согласно этим данным, в Украине процветает бесконтрольное и неоправданное применение антибактериальных препаратов. К этому привели сразу несколько факторов, считают в компании.

"С одной стороны, украинцы привыкли заниматься самолечением, с другой — в стране отсутствует наказание за продажу рецептурных лекарственных средств без назначения врача", — отмечают аналитики.

Они добавляют, что доступность антибиотиков, умноженная на игнорирование правил антибактериальной терапии и отсутствие у населения знаний об опасности антибиотикорезистентности, могут стать причиной катастрофы уже в ближайшем будущем.

Читайте также:
Люди найдут способ обойти ограничения — эксперты о запрете свободной продажи антибиотиков

Так, из-за роста антимикробной резистентности тяжелые инфекционные заболевания вроде пневмонии и туберкулеза снова грозят стать крайне опасными. Из-за легкомысленного отношения людей к применению антибиотиков, инфекции могут попросту стать устойчивыми к этим препаратам.

Это происходит уже сейчас: по данным Американского центра контроля и профилактики заболеваний, с 2013 года количество инфекций, устойчивых к антибиотикам, увеличилась на 30% — с 2 млн до 2,6 млн случаев.

При этом в Межорганизационной координационной группе по устойчивости к противомикробным препаратам заявляют, что устойчивые к лекарствам заболевания приводят минимум к 700 тысячам смертей в год, в том числе к 230 тысячам случаев смерти от туберкулеза.

Читайте также:
Доставка лекарств: смогут ли курьеры привозить украинцам антибиотики после карантина

Если ситуация не изменится, к 2050 году жертвами антибиотикорезистентности могут стать до 10 млн человек в мире — то есть каждые три секунды из-за этого на планете будет умирать один человек.

Чтобы остановить рост устойчивости к антибиотикам, Всемирная организация здравоохранения приняла резолюцию, согласно которой государства обязаны разработать национальные планы борьбы с антибиотикорезистентностью: обеспечить рациональное использование противомикробных препаратов в медицине, ветеринарии и пищевой промышленности. В Украине такой план утвердили весной 2019 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Ученые не обнаружили "эффекта бабочки" во время "путешествия в прошлое"
Ученые не обнаружили "эффекта бабочки" во время "путешествия в прошлое"
Во время карантина рабочий день длится на 48,5 минут больше — исследование
Во время карантина рабочий день длится на 48,5 минут больше — исследование
Около 30% молодежи на карантине потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск — опрос
Около 30% молодежи на карантине потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск — опрос
Загрузка...
Новое видео
Анатолій Криволап. Творчість — це феномен, який не керується навіть автором / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине изменили карантинные зоны: Харьков теперь в "красной", а Тернополь — в "зеленой"

  3. Премьер Украины назвал условия поставки воды в Крым

  4. Выборы мэра Киева: кто из кандидатов сможет выйти во второй тур и победить

  5. Антирекорд обновлен: в Украине за сутки подтвердили 1453 новых случая COVID-19

Загрузка...