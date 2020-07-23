Доставка лекарств: смогут ли курьеры привозить украинцам антибиотики после карантина

Пандемия коронавируса стала двигателем некоторых вынужденных реформ в 2020 году. Эти изменения не оставили в стороне и фармацевтическую отрасль. В марте, когда кризис COVID-19 только начинался, Кабинет министров принял знаковое решение, разрешив аптекам дистанционную продажу и доставку лекарств. Позже нардепы из фракции "Слуга народа", опираясь на постановление правительства, разработали свой законопроект. Верховная Рада, на внеочередном заседании 14 июля, приняла его в первом чтении.

Корреспонденты Delo.ua собрали рекомендации к документу от экспертов фармацевтического рынка и разобрались, когда сможет легально заработать доставка лекарств украинцам.

Рынок уже существует: о чем говорят депутаты.

Центральное новшество законопроекта — разрешить доставку лекарств и покупку их в интернете. Фактически, до мартовского постановления Кабмина подобная деятельность была запрещена в нашей стране. Но, по словам одного из авторов документа нардепа от "СН" Юрия Заславского, это никого не смущало.

"Мы все понимаем — лекарства у нас в государстве продаются так называемым "электронным способом". Сегодня очень большой объем лекарств и БАДов покупается, особенно молодежью, через интернет. Это происходит много лет и процесс каждый год набирает все больших объемов. Мы уже от этого никуда деться не можем. Особенно это стало видно во время карантина. Объемы торговли через службы доставки увеличились и мы понимаем, что в будущем эти процессы не остановятся", — говорит он.

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Заславский считает, что нужно внедрять этот механизм и подумать над элементами контроля за ним. Нардеп от "СН" Валерий Зуб, работавший до своей каденции врачом-онкологом, называет вопросы транспортировки, хранения и продажи лекарственных препаратов — важными составляющими эффективного лечения.

"Всем известно, что нарушение температурной цепочки для некоторых препаратов считается крайней серьезным нарушением. Это как раз основной аспект, который должен быть учтен при продаже и транспортировке лекарства", — отмечает парламентарий.

Глава подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности ВР Сергей Кузьминых не скрывает, что "вся история с доставкой лекарств вызвана эпидемией коронавируса":

"Поэтому появился законопроект. Что мы предлагаем? Предлагаем разрешить интернет-торговлю и доставку лекарств. Но очень ограниченно, с отдельным видом лицензирования доставки".

Скользкие моменты. Мнение профессионалов

В общественной организации "Аптечная профессиональная ассоциация Украины (АПАУ)" принятие законопроекта поддерживают, но предлагают обратить внимание на европейскую практику.

В ЕС директива регулирующая доставку препаратов существует с двумя важными оговорками. Во-первых это исключительно безрецептурные лекарства, а во-вторых — заниматься такой деятельность можно только аптекам.

"У нас же прописываются курьерские службы. Сегодня, к сожалению, в законодательстве не определено, что такое курьер и что такое курьерская служба. Мы не знаем как эти люди или организации будут отвечать за конечное качество", — говорит член правления организации Владимир Руденко.

Глава правления АПАУ Игорь Червоненко добавляет: если происходит заказ в интернете, то он должен быть только с сайта лицензированной аптеки, а курьером обязан быть ее сотрудник, который "несет ответственность до конечного потребителя". Его главный аргумент — условия хранения у дистрибьютора прописаны детально, они получают сертификаты, у них стоят температурные датчики и даталоггеры, ведется учет серий и каждого наименования препарата.

"А когда мы передали на почту — мы этого ничего не знаем. Или курьер Glovo, который по поручению заказчика заходит в аптеку. С чем он там в своей сумке везет лекарство? Какие температурные режимы в ней? Находится ли там какая-то бытовая химия или еда? Никто не знает. Доставка до конечного потребителя должна быть ответственностью аптеки. Или другого лицензиата", — резюмирует он.

Руденко называет, по его мнению, самый простой способ решения этой проблемы. Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками должна контролировать всю цепочку — от производителя до конечного потребителя, через аптеку и доставщика. Директор одного из департаментов Госслужбы Елена Речкина уточняет: если бы речь шла о доставке препаратов только аптеками, правила лицензирования стоило бы лишь откорректировать.

"Но при внедрении доставки лекарств как аптеками, так и логистическими операторами правила требуют более существенных изменений. После таких изменений нужно прописать детально на каких условиях и с помощью каких способов, в какие сроки это (доставка — Delo.ua) должно происходить. И, безусловно введение ответственности. Это важный шаг, чтобы это можно было контролировать", — говорит чиновница.

Председатель ОО "Всеукраинский фармацевтический союз "Фарм Украина" Татьяна Котляр недовольна другим нюансом — законопроект запрещает оптовую торговлю лекарствами через интернет. Котляр объяснила, что электронная торговля в Украине регулируется Законом об электронной торговле и оптовая торговля четко определена на законодательном уровне.

"Оптовая торговля с самого начала работает на дистанционных условиях. Фактически никто не ходит не выбирает, не щупает товар. А предлагается запретить электронную оптовую торговлю. Мне сказали, что это сделано для того, чтобы оптовики не продавали конечному потребителю... Но это уже нарушение лицензии оптовой торговли. Ее условия четко регулируют, кому мы можем продавать и в этом списке нет конечного потребителя. Норму необходимо исключить", — подытожила Котляр.

А вот глава ОО "Союз работников фармации", завкафедры организации экономики фармации НМУ им. Богомольца Константин Косяченко в целом выступает против дистанционной торговли, поскольку в этом сценарии нивелируется профессия фармацевта. Он уверен — провизор "должен после врача рассказать как применять лекарства, как употреблять и как больной должен лечиться".

"Но реальность говорит о другом — доставка существует и нельзя обойти ее стороной. Эту деятельность необходимо упорядочить. Вакханалия, которая происходит в дистанционной торговле, требует этого. Поэтому необходимо, чтобы при отпуске лекарств через интернет, это были только безрецептурные препараты. Второй момент — нужно сделать все, чтобы через интернет закупались и доставались лекарства с уникальным QR-кодом. И тогда каждую упаковку можно будет отследить", — говорит Косяченко.

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Пока же работа над законопроектом на паузе — Верховная Рада до 1 сентября ушла на каникулы и учесть пожелания представителей фармотрасли пока не может ни в каком виде. Есть призрачный шанс, что документ поставят на одном из внеочередных заседаний. Тем более, эксперты говорили в комментариях корреспондентам Delo.ua, что за ближайший месяц может состояться до восьми таких "законодательных встреч". Однако Кузьминых исключает подобный сценарий. По словам народного депутата, голосовать за доставку лекарств во втором чтении парламент планирует в октябре-ноябре этого года, а заработать механизм может до конца 2020-го.

При этом, по словам Кузьминых, планируется, что ответственность будут нести как аптеки, так и логисты. Появится и новый вид лицензирования — специально для доставки лекарственных средств. Назвал он и потенциальные штрафы за нарушение условий лицензирования: за первый раз — 50 тысяч грн, а за второй — 500 тысяч грн.

Илья Требор, специально для Delo.ua