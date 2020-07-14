Верховная Рада провела "самое короткое заседание в нашей истории", — Разумков

Верховная Рада отправила на повторное первое чтение проект закона, который предусматривает норму об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро в случае привлечения его к ответственности за коррупцию.

Такое решение парламент принял на внеочередном заседании парламента 14 июля.

За решение отправить на доработку норму проголосовали 284 нардепа. Это уже второе внеочередное заседание Рады 14 июля и оно созывалось именно для рассмотрения этого вопроса. При этом предложение не рассматривать законопроект, а отправить его на доработку озвучил один из его создателей нардеп Дмитрий Лубинец.

После голосования спикер Дмитрий Разумков закрыл второе внеочередное заседание Рады, которое продолжалось около 3 минут. "Внеочередное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым. Самое короткое заседание в нашей истории", — подытожил Разумков.

Напомним, что первое внеочередное заседание состоялось 14 июля, в 15:00. В повестке дня было шесть законопроектов. Среди них, например, проект по усовершенствованию условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии. А вот вопрос местных выборов в повестку внеочередного заседания пока не попал. Как отметил нардеп от фракции "Голос" Роман Лозинский, срочно собирается заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства для принятия постановления о назначении местных выборов. И все это происходит за 20 минут до голосования за назначение выборов на внеочередном заседании.