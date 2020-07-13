Рада собирается на внеочередное заседание: пока без вопроса о местных выборах

Верховная Рада в понедельник, 14 июля, соберется на внеочередное заседание.

Об этом говорится в распоряжении спикера парламента Дмитрия Разумкова, опубликованном на сайте Верховной Рады.

"В связи с требованием 158 народных депутатов Украины созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 15:00 14 июля 2020 года", — отмечается в документе.

На повестке дня шесть законопроектов. Среди них, например, проект по усовершенствованию условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии. К слову, "Украинские новости" отмечают, что владельцы солнечных электростанций обратились к органам власти Украины, настаивая на необходимости внесения изменений в этот законопроект. В частности, среди их требований — продлить действие "зеленых" тарифов на 2 года при снижении их на 15%. По мнению инвесторов, это позволит избежать международных арбитражей и благоприятно повлияет на инвестиционный климат Украины.

Также на заседании будут рассматриваться вопросы осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами и внесение изменений в закон Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия", о дополнительной государственной поддержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Еще одним проектом станет повышение размера стипендии и ежегодного пособия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Наконец, нардепы разберутся с функционированием электронного кабинета, упрощением работы физических лиц-предпринимателей и внесением изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию физической культуры и спорта.

А вот вопрос местных выборов в повестку внеочередного заседания пока не попал. Как отметил нардеп от фракции "Голос" Роман Лозинский, срочно собирается заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства для принятия постановления о назначении местных выборов. И все это происходит за 20 минут до голосования за назначение выборов на внеочередном заседании.

"Абсолютная некомпетентность, которая может сорвать местные выборы, потому что неконституционно "Слуга народа" решила, что не будет назначать местные выборы по всей стране, а только в областные советы, а там ЦИК разберётся и назначит во все советы и все районы, которые, к слову, ещё не созданы", — рассказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Напомним, что местные выборы в Украине должны состояться через 4 месяца, но уже сейчас политические игроки предпринимают первые шаги в этом процессе — проводят социологические замеры, нарабатывают стратегию кампании. Отдельные потенциальные кандидаты уже даже развернули работу с избирателями, направленную на свою узнаваемость. Однако, пока вопросов к процессу остается множество, начиная от изменений в Избирательный кодекс, которые сейчас нарабатывает Верховная Рада, и заканчивая тем, состоятся ли вообще местные выборы в намеченный срок.