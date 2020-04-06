В "Слуге народа" сообщили, когда может собраться Рада на внеочередное заседание

Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором народные депутаты рассмотрят изменения в бюджет, может состоятся 8 или 9 апреля.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он подчеркнул, что возможность проведения внеочередного заседания парламента обсуждается 8 и 9 апреля "Это изменения в бюджет, дополнительные меры по поддержке пострадавших отраслей экономики и нуждающихся в помощи социальных групп, и закон о национализированных банках. Окончательное принятие банковского закона снимет последние препятствия для продолжения и расширения сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями", — объяснил он.

Также, по словам Корниенко, ВР должна защитить земельную реформу, "отклонив проекты постановлений, которыми оппоненты пытаются ее оспорить и заблокировать".

"Ситуация динамично меняется. Мы только в пятницу вечером (3 апреля — Delo.ua) узнали, что к банковскому законопроекту подано около 5 тысяч поправок. И есть информация, что всего их будет 8 тысяч, то есть абсолютный рекорд... Мы готовы к любому развитию событий. Я не согласен, что с банковским законом была какая-то жесткая история, по сравнению с земельным законом она была в разы мягче. Противники этого закона концентрируются на медийном и юридическом направлениях. Например, Юлия Тимошенко (лидер ВО "Батькивщина" — Delo.ua) последовательно раскрывает тему, каким образом он нарушает Конституцию", - подчеркнул он.

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Напомним, что Верховная Рада Украины в ночь с 30 на 31 марта приняла закон о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 депутатов. Закон предоставляет владельцам сельскохозяйственной земли право на продажу своих участков (паев), а также покупать землю. Раньше люди могли передавать землю только путем долгосрочных договоров аренды, которые порой заключались на десятки лет.