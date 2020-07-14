Нардепы одобрили в первом чтении законопроект про онлайн-аптеки

Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №3615-1 про онлайн-аптеки. За соответствующий документ "О внесении изменений в статью 19 закона "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами" проголосовали 308 депутатов.

По задумке авторов, проект должен уточнить правоотношения в сфере онлайн-торговли лекарствами, а также защитить пациентов от определенных рисков при покупке препарата дистанционно.

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В частности, документ должен обезопасить потребителей от некачественных или фальшивых препаратов и от несоблюдения условий хранения и перевозки лекарств. Кроме того, закон должен отсеять с рынка доставки лекарств сервисы, которые не имеют права это делать.

Также предлагается разрешить субъектам хозяйствования, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарствами, осуществлять электронную розничную торговлю препаратами, кроме некоторых категорий, и организовывать их доставку с помощью посредников.

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Посредники могут быть любыми, но обязаны соблюдать условия хранения лекарств. Впрочем, ответственность за сохранение надлежащего качества лекарства, в том числе и при его доставке, все равно будет нести онлайн-аптека.

Законопроектом разрешается электронная розничная торговля рецептурными лекарствами, но только при условии предоставления электронного рецепта.

Также позволят продавать сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные и иммунобиологические лекарства, которые не будут включены Министерством охраны здоровья в список средств, электронная розничная торговля которыми запрещена.