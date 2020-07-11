Происшествия 1 час назад

Степанов назвал испытываемые в Украине лекарства от коронавируса

На данный момент в стране тестируются 4 препарата от COVID-19

Фото: cheltv.ru Фото: cheltv.ru
Фото: cheltv.ru

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие препараты от коронавируса тестируют на данный момент в Украине.

По его словам, сейчас они проходят клинические испытания, сообщил он на брифинге 11 июля.

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Как отметил глава Минздрава, сейчас в стране тестируются 4 препарата от COVID-19.

"Сейчас у нас зарегистрировано четыре лекарственных средства. Это амизон, амиксин, корвитин, биовен. Они все проходят стадию клинических испытаний. Некоторые уже находятся на завершающих стадиях. Сразу после получения этой информации будут сделаны соответствующие выводы относительно эффективности этих лекарственных средств", — проинформировал Степанов.

Что касается вакцины от коронавируса, он отметил, что Украина внимательно прослеживает ситуацию в других странах, но вакцины еще нет.

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Известно, что в мире испытывают на людях почти 20 вакцин от коронавируса.

Ранее Еврокомиссия разрешила продажу первого препарата против COVID-19.

Согласно опросу, меньше половины украинцев согласны вакцинироваться от коронавируса.

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