Зеленский одобрил лечение коронавируса лекарствами без регистрации до конца года

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым продлил до 1 января 2021 года действие закона о внесении изменений в законы, касающиеся обеспечения лечения в связи с коронавирусной болезнью (COVID-19).

Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 19 июня, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" от 30 марта 2020 года, в частности, предусматривает применение с согласия пациента новых методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и лекарственные средства, которые находятся на рассмотрении в установленном порядке, но еще не допущены к применению, а также незарегистрированные лекарственные средства.

Документ разрешает, в том числе, применять в Украине для лечения пациентов с COVID-19 незарегистрированные лекарственные средства, рекомендованные официальным органом США, стран-членов Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля для лечения коронавирусной болезни в соответствующей стране.

Кроме того, закон разрешает применять зарегистрированные лекарства по показаниям, которые не указаны в инструкции для медицинского применения при наличии доказанной эффективности по лечению COVID-19 (off-label use) и/или если такие лекарственные средства рекомендованы официальным органом США, стран-членов ЕС, Британии, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР и Израиля для лечения коронавируса в соответствующей стране.

При этом порядок назначения и применения таких лекарств устанавливается Минздравом.

Известно, что срок действия закона заканчивался 1 июля 2020 года, но депутаты в связи с угрозой роста заболевания населения на COVID-19 внесли изменения в раздел II Заключительных положений и продлили его действие до 1 января 2021 года.

Этот закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали лекарства, которые могут снижать смертность от COVID-19.