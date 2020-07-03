Еврокомиссия разрешила продавать первое лекарство для лечения коронавируса

Европейская комиссия предоставила условное разрешение на продажу лекарственного средства ремдесивир, сделав его первым лекарственным средством, разрешенным на уровне ЕС для лечения коронавируса. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на заявление на сайте Еврокомиссии.

Разрешение выдано в соответствии с ускоренной процедурой после рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) с последующим одобрением государствами-членами.

"Защита общественного здоровья является ключевым приоритетом Комиссии, и поэтому данные о ремдесивире были оценены в исключительно короткие сроки с помощью процедуры быстрой проверки, подхода, который используется ЕMA во время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения для оценки данных по мере их поступления", — говорится в заявлении.

Это позволило быстро получить разрешение в контексте коронавирусного кризиса в течение одной недели после рекомендации EMA по сравнению с обычными 67 днями.

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В настоящее время ремдесивир получил разрешение на условный маркетинг, один из регулирующих механизмов ЕС, созданный для облегчения раннего доступа к лекарствам, которые удовлетворяют медицинские нужды, в том числе для неотложных ситуаций в ответ на угрозы общественному здравоохранению, такие как текущая пандемия.

Ранее сообщалось, что исследование показало, что пациенты, которые получали ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо.

Напомним, в конце июня 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, которым продлил до 1 января 2021 года действие закона о внесении изменений в законы, касающиеся обеспечения лечения в связи с коронавирусной болезнью (COVID-19).

Документ разрешает применять в Украине для лечения пациентов с COVID-19 незарегистрированные лекарственные средства, рекомендованные официальным органом США, стран-членов Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля для лечения коронавирусной болезни в соответствующей стране.