Зеленский и Запад: как президент Украины уходит от рекомендаций

Продираясь через суету мелких политических скандалов, президент Украины Владимир Зеленский порой принимает громкие и не всегда однозначные решения. Их непросто рассортировать на плохие и хорошие: некоторые давно назрели с точки зрения логики нынешней власти, другие оказались едва ли не вынужденными. Но часть из них можно обобщить реакцией наших иностранных партнеров.

Корреспонденты Delo.ua вспомнили самые примечательные случаи, когда гарант делал шаг в сторону от рекомендаций Запада и заставлял беспокоиться его представителей.

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Весна 2020 года вышла богатой на кадровые потрясения. Среди наиболее громких — увольнение генерального прокурора Руслана Рябошапки. Охота за его головой шла давно: осенью генпрокурор заявил о новых фигурантах в деле "ПриватБанка" и народные депутаты из орбиты олигарха Игоря Коломойского начали сбор подписей за его отставку. Процесс практически мгновенно затормозил руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, предложив оценивать госорганы хотя бы через 100 дней после начала работы. Тем более, сам Зеленский за пару месяцев до того, в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, назвал Рябошапку "на 100% своим человеком".

Но в начале марта глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко пожаловался — реформа прокуратуры, которую затеял Рябошапка, "мешает выдвигать реальные подозрения". Эти слова только укрепили слухи о возможной отставке генерального прокурора. Вызвало заявление Корниенко и легкое недовольство партнеров. Послы "Большой семерки" тут же сообщили о встрече с Рябошапкой для обсуждения "значительного прогресса, которого он достиг в реформировании Офиса Генерального прокурора".

О нежелательности увольнения говорил и спикер Европейского Союза по вопросам иностранных дел и безопасности Питер Стано. Назвав реформу прокуратуры "существенной", он напомнил — политическое вмешательство в деятельность антикоррупционных и правоохранительных органов в Украине недопустимо. Парламент оказался непреклонен: часть фракции "Слуга народа", при поддержке коллег из ОПЗЖ, а также депутатских групп "За будущее" и "Доверие", уволила Рябошапку. Как отметил перед голосованием Арахамия, последней каплей, возможно, стало неподписание подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Другой кадровый вопрос, который вызвал легкое напряжение в международных отношениях — апрельское увольнение Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы и Максима Нефьодова с поста главы таможенной службы. Первый подчеркнул, что решение было политически и не имело ничего общего с эффективностью, а второй — что оно стало для многих членов Кабинета министров сюрпризом. Посольство США в Украине, на официальных страницах в соцсетях, тогда отметило: ЕС и США пристально следят за действиями вокруг таможенной и налоговой служб, при этом — важно не рисковать уже запущенными реформами.

Медицинская напряженность

Не только из-за отдельных фамилий президент и его команда лавируют между дипломатически выверенными упреками. Иногда речь идет о целых отраслях и сферах. Например, здравоохранении. Последние несколько лет медицинская реформа бессменно входила в пул структурных маячков Международного валютного фонда. Из года в год, из меморандума в меморандум кредитор требовал изменения принципа финансирования в медицине. И 1 апреля 2020 года формально запустился второй этап этих изменений — районные, городские и областные больницы вошли в реформу, подписав договора с Национальной службой здоровья, по которым деньги им будут выплачиваться в зависимости от количества получивших лечение пациентов.

Через пару недель после старта министр здравоохранении Максим Степанов заявил, что из-за второго этапа финансирование почти тысячи больниц сократится на 10-50%. Зеленский записал видеообращение и еще больше сгустил краски: около 50 тысяч украинских врачей оказались под угрозой увольнения, а по новой системе финансирование "некоторым больницам хватит средств разве что на дверной замок и плакат: "Мы закрылись. Держитесь. Удачи". Поэтому президент анонсировал "не свертывание реформы", но ее "улучшение"; "признание ошибок и их исправление".

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Архитектор реформы, бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун прямо назвала такую позицию "трусливым шагом в прошлое". И хотя в новом меморандуме с МВФ записано, что "реализация реформы здравоохранения будет продолжаться в 2020 году", Степанов пока так и не представил свою концепцию изменений и проигнорировал несколько заседаний комитета ВР по вопросам здоровья нации, где ждут этот документ.

Упор на независимость

В определенной степени шагом в сторону от западных наставлений стала и ситуация вокруг Национального банка. Напомним, в начале июля экс-глава НБУ Яков Смолий пожаловался на систематическое политическое давление и подал в отставку. Президент и парламент тут же его уволили, после чего со всех сторон на них посыпались взволнованные твиты.

В МВФ напомнили, что за время работы Смолия Украине удалось многого достичь, а значит "независимость НБУ находится в центре программы, которую поддержал Фонд для Украины, поэтому его преемник" тоже должен ее поддержать. Послы "Большой семерки" также забеспокоились о возможной утрате Нацбанком независимости после отставки Смолия. А посол Канады в Украине Лариса Галадза прямо заявила — эта самая независимость "была ключевой для обеспечения миллиардов поддержки". Зеленский, на встрече с бизнесменами в Черновецкой области, по поводу независимости высказался противоречиво:

"Все вокруг нас говорили, что у нас независимый банк. Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т. д."

Кресло председателя регулятора в итоге занял глава "Укргазбанка" Кирилл Шевченко. И хотя многие эксперты в комментарии корреспондентам Delo.ua не решились прогнозировать насколько он окажется независим, некоторые отметили: "Шевченко будет мягко сглаживать возможные конфликты и жестким оппозиционером решений, которые смогут резко повлиять на политику НБУ, не станет". В любом случае, уже после назначения нового главы НБУ постоянный представитель МВФ в Украине Йост Люнгман еще раз напомнил — независимость "сверхважна".

Два правоохранительных вопроса

Международное напряжение остается и в вопросе с Национальным антикоррупционным бюро. Проблему президенту и монобольшинству подкинула группа народных депутатов, которую возглавил член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Парламентарии зарегистрировали законопроект, цель которого — сбить с поста нынешнего руководителя НАБУ Артема Сытника.

История непростая. Последнего обвинили в получении "подарка" на 25 тысяч гривен — шести дней отдыха в Ровенской области. За это генеральная прокуратура составила на Сытника административные протоколы (он не внес данные в электронную декларацию), а 13 декабря 2019-го директор НАБУ проиграл апелляцию в Ровенском апелляционном суде и должен был заплатить 3400 грн штрафа. И хотя для директора антикоррупционного бюро подобное коррупционное преступления является пятном на репутации, уволить его могут только если суд определит чиновнику наказание в виде лишения права занимать определенные должности. Такое наказание к Сытнику не применялось, а он сам настаивает, что никаких правонарушений, связанных с коррупцией, не совершал.

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Гончаренко и компания предлагают немного изменить правила и разрешить увольнение директора НАБУ, если его привлекали к административной ответственности за преступления, связанные с коррупцией. Такой план сработает на Сытнике. Единственная проблема — письмо, которое в апреле глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил заместителям руководителя Офиса президента Юлии Ковалив и Андрею Смирнову. По данным "Европейской правды", которая опубликовала документ, поводом стали предложенные изменения в законодательство.

"Институциональная независимость НАБУ и его главы являются критическими составляющими эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств", — говорилось в письме.

И тем не менее, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 14 июля подписал распоряжение о внеочередном заседании парламента. На нем должны были рассмотреть инициативу по НАБУ — это был единственный вопрос в повестке дня. Сразу после открытия заседания один из соавторов законопроекта, член депутатской группы "Партия "За будущее" Дмитрий Лубинец попросил отравить проект на повторное первое чтение. Что и сделал парламент. В итоге заседание продолжалось три минуты. "Самое короткое заседание в нашей истории", — подытожил Разумков.

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Если верить графику Верховной Рады, вопрос НАБУ завис минимум до осени — четвертая сессия нынешнего созыва начнется только 1 сентября. Хотя есть одна лазейка — созыв внеочередного заседания, которым частенько пользуется монобольшинство. Такое, например, планируется на 21 июля. Нардепы хотят поработать над "зеленым" тарифом, оборонными закупками и управлением отходами. Об инициативе по Сытнику речи пока не идет, но, по словам политолога Руслана Бортника, таких заседаний может быть достаточно много.

"Я вижу их (внеочередных заседаниях — Delo.ua) как минимум 2-3. Как максимум — 6-8. Есть еще вопросы для рассмотрения. Во-первых, еще раз придется секвестировать бюджет. Во-вторых, не завершена у нас подготовка к выборам. Языковой вопрос тоже еще никто с повестки не снимал. Законопроект о народовластии завис, который необходимо тоже принять к выборам. Неукомплектованность правительства — остаются еще исполняющие обязанности. Это только то, что приходит первое. Две-три сессии уже планируют, но может быть и больше", — подытожил эксперт.

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Среди законопроектов для внеочередной сессии может оказаться и проект масштабной реформы СБУ — еще одна проблемная точка в отношениях Зеленского и Запада. Норму президент подал в марте этого года, в мае ее отправили на повторное первое чтение и парламентские комитеты все еще не закончили над ней работать. Вместе с тем, Международная консультативная группа, включающая экспертов из США, НАТО и ЕС рекомендовала парламенту в корне переработать законопроект. Среди требующих пересмотра пунктов стоит вопрос — может ли СБУ оставаться полноценным следственным органом (наряду с Нацполицией, ГБР или НАБУ) или должна постепенно превратиться в разведывательный орган?

На последнем акцентируют внимание представители Консультативной миссии ЕС и уже после депутатских каникул президенту нужно будет как-то разбираться с этой неловкостью — по словам Арахамии проект вынесут на голосование в сентябре. Пока неизвестно, будет ли он дорабатываться с учетом рекомендаций, но, по мнению директор Института мировой политики Евгения Магды, маневры и некоторое отдаление от западного вектора Зеленскому не нанесут особого электорального вреда. По словам эксперта, его избиратель ориентирован не столько на европейскую или евроатлантическую интеграцию, сколько на быстрые решения здесь и сейчас.

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"Таких решений, в принципе, не случилось и, как показывает опыт, уже не будет. Поэтому Зеленскому придется рано или поздно определяться в каком он будет действовать направлении. И я думаю что в любом случае главное это не формальная ориентация на Запад или какой-нибудь другой центр влияния, например, Китай, а реальная возможность защищать украинские национальные интересы", — подытожил он.

Илья Требор, специально для Delo.ua