Откладывая медреформу, Степанов создает серьезные риски для президента — СМИ

Продолжение медицинской реформы застопорилось по политическим причинам. В преддверии назначенных на октябрь выборов в местные органы самоуправления центральная власть хочет заручиться поддержкой руководителей медучреждений и самих врачей. Однако это создает большие риски для страны и президента, пишут "Факты".

Директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк убежден, что вместо реальной стратегии с цифрами и расчетами все планы Минздрава сейчас сводятся к сохранению текущей ситуации и доплат врачам. "Расчет понятен: накануне местных выборов власть будет пытаться "задобрить" врачей. Как это делалось за все годы независимости. Выиграем выборы — а дальше оно как-то будет", — считает политолог.

В то же время, это может создавать напряженность в местных элитах. По мнению главы директората медицинских услуг Минздрава Оксаной Сухоруковой, представители местной власти, которые готовились ко второму этапу медреформы и поддерживали больницы, могут взбунтоваться.

"Степанов поставил президента на растяжку, из которой в предвыборный год нет выхода, потому что любое решение будет конфликтным. Если перед выборами вместо того, чтобы найти в ковидном фонде дополнительные средства, слабые больницы поддержат, забрав обратно деньги, которые получили самые мощные в стране 1000 больниц, то начнется бунт мэров. Кроме того, осенью сильным больницам тоже не хватит денег, и мы будем вынуждены найти дополнительный бюджет уже на них", — заявила Сухорукова.

Выборы состоятся в этом году, а до окончания первой каденции Владимира Зеленского пройдет еще почти четыре года, напоминают "Факты". Без дальнейшего реформирования украинская медицина останется в плачевном состоянии, что не понравится избирателям. Кроме того, продолжение реформы стало одним из условий предоставления Украине многомиллиардного кредита от МВФ.

"Владимиру Зеленскому стоит серьезно задуматься, готов ли он пожертвовать и рейтингами, и международной финансовой поддержкой ради амбиций одного министра и нескольких десятков главврачей", — уточняет издание.

Ранее политолог Кирилл Сазонов критиковал главу Минздрава Максима Степанова за то, что тот за три месяца пребывания на посту министра не разработал своего видения продолжения медицинской реформы.