"Слуги" запланировали внеочередное заседание Рады 21 июля: какие вопросы в повестке дня

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 21 июля 2020 года.

Заседание запланировано на 12:00 вторника, сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом заседание Рады, по его словам, продлиться примерно до 19:00.

Эту же информацию подтвердил и председатель парламента Дмитрий Разумков перед закрытием сессии.

"Есть желание работать? Хорошо. Ваше желание исполнено. Жду всех во вторник в 12:00. Прошу не опаздывать", — заявил он.

При этом в повестку дня Верховной Рады включили рассмотрение законопроектов о "зеленом" тарифе, об оборонных закупках, об управлении отходами, о разведке и другие.

В то же время скандального законопроекта авторства Максима Бужанского о поправках в языковой закон в этой повестке дня нет.

Ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что на внеочередном заседании могут рассмотреть законопроект о "зеленом" тарифе.

Как сообщалось, фракция "Голос" в Верховной Раде переходит в оппозицию к нынешней власти.