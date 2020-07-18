"Слуги" запланировали внеочередное заседание Рады 21 июля: какие вопросы в повестке дня

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 21 июля 2020 года.
Заседание запланировано на 12:00 вторника, сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.
При этом заседание Рады, по его словам, продлиться примерно до 19:00.
Эту же информацию подтвердил и председатель парламента Дмитрий Разумков перед закрытием сессии.
"Есть желание работать? Хорошо. Ваше желание исполнено. Жду всех во вторник в 12:00. Прошу не опаздывать", — заявил он.
При этом в повестку дня Верховной Рады включили рассмотрение законопроектов о "зеленом" тарифе, об оборонных закупках, об управлении отходами, о разведке и другие.
В то же время скандального законопроекта авторства Максима Бужанского о поправках в языковой закон в этой повестке дня нет.
Ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что на внеочередном заседании могут рассмотреть законопроект о "зеленом" тарифе.
Как сообщалось, фракция "Голос" в Верховной Раде переходит в оппозицию к нынешней власти.