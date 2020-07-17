С 1 сентября русские школы переходят на украинский язык — ВР не приняла проект Бужанского

Верховная Рада проигнорировала скандальный языковой законопроект авторства народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского и ушла на парламентские каникулы до сентября.

Об этом сообщил бывший руководитель Института национальной памяти, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович в Facebook.

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"Мы выиграли эту битву! "Слуги" не посмели принять русификаторский законопроект Бужанского, закрыли сессию и ушли на парламентские каникулы до сентября. А это значит, что с 1 сентября 2020 года, как и планировалось, 200 тысяч учеников 5-11 классов переходят на обучение на украинском языке. Это значит, что мы защитили закон о языке и закон об образовании", — написал он в соцсети.

"Решительный протест государственных сил в парламенте и за его пределами, тысячи людей, которые вышли на протест в Киеве и по всей Украине, заставили их отступить. Спасибо каждому, кто проявил свою гражданскую позицию и поднялся на защиту нашего языка", — добавил парламентарий.

В то же время Вятрович считает, что "война за идентичность продолжается".

"Это часть гибридной войны, которую Москва и ее пятая колонна ведут на разных фронтах — от парламента к Конституционному Суду, атакуя наш язык, нашу культуру, наше информационное пространство. Мы обязаны выстоять, защитить нашу идентичность, наш язык, нашу национальную государственность. А для этого — должны быть ответственными и едиными. Все будет Украина!" — резюмировал депутат.

Ранее под Верховной Радой утром в пятницу, 17 июля, произошли столкновения правоохранителей с участниками протеста против языкового законопроекта авторства Максима Бужанского.

В случае принятия этот законопроект отменил бы переход русскоязычных средних классов на обучение на украинском языке с 1 сентября 2020 года. Вместо этого переход предлагался с 1 сентября 2023 года.

Законопроект также уменьшает масштаб применения украинского языка. Вместо 80%, как это предусмотрено сейчас, 20% — в 5-8 классах, 40% — в девятом, 60% — в старших классах.

Известно, что указанный законопроект Верховная Рада планировала рассмотреть 17 июля.