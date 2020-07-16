Под Радой митингуют против законопроекта Бужанского (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 16 июля, под стенами Верховной Рады Украины проходит митинг в защиту украинского языка.

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На площади под парламентом находится более тысячи человек, сообщает "Укринформ".

Многие участники пришли под флагами Национального корпуса, "Европейской Солидарности", ВО "Свобода", Самообороны Майдана, "Демсокири".

Перед Радой установили сцену, на которой выступают народные депутаты. На ней также установлен плакат с цитатой известной украинской поэтессы Лины Костенко: "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову".

Участники скандируют "Разом і до перемоги, не дамо наступати на українську мову", "Не подобається мова — геть до Ростова".

Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента законопроект по обучению на украинском языке в учебных заведениях, отклоненный комитетом Верховной Рады.

Речь идет о законопроекте № 2362 авторства парламентария от "Слуги народа" Максима Бужанского.

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В свою очередь экс-глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что в случае принятия закона, переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года будет отменен.

Бужанский предлагает отказаться от этой нормы, а взамен хочет, чтобы "перечень учебных предметов, изучаемых на государственном языке, определялся образовательной программой образовательного учреждения с учетом особенностей языковой среды".

Напомним, что 7 июля Конституционный суд Украины (КСУ) приступил к рассмотрению Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" на предмет его конституционности.

Перед этим в КСУ с ходатайством о таком разбирательстве обратился 51 народный депутат. По мнению авторов обращения, этот закон имеет дискриминационный характер в отношении языков национальных меньшинств, в первую очередь — русского.

Вчера стало известно, что в повестке дня Верховной Рады Украины на 16 июля отсутствует законопроект "слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях".