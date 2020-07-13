Парламент хочет вынести на голосование законопроект о языке авторства Бужанского

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента законопроект по обучению на украинском языке в учебных заведениях, отклоненный комитетом Верховной Рады.

Об этом шла речь на заседании согласительного совета парламента. Кроме того, об этом заявили народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" Андрей Парубий и Владимир Вьятрович.

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"В нашей фракции есть просьба. Законопроект номер 2362 о переходе русскоязычных школ на украинский язык, его обязательно включить в повестку дня на этой неделе. Он сейчас немного ниже двинулся на следующую неделю, то есть на сентябрь, а в сентябре это уже должно происходить. Здесь логика чисто такая по времени. 2362 подвинуть на эту неделю", — отметил Корниенко.

Речь идет о законопроекте № 2362 авторства парламентария от "Слуги народа" Максима Бужанского. В свою очередь Вятрович отметил, что в случае принятия закона, переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года будет отменен. Бужанский предлагает отказаться от этой нормы, а взамен хочет, чтобы "перечень учебных предметов, изучаемых на государственном языке, определялся образовательной программой образовательного учреждения с учетом особенностей языковой среды".

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"В четверг команда Зеленского хочет принять скандальный законопроект депутата Бужанского № 2362. Отменить обязательное изучение 80 процентов предметов в школах на украинском языке. Убежден, что в этот день все украинские патриотические силы должны объединить усилия — и в парламенте, и на улицах городов дать жесткий отпор попыткам уничтожить Закон о языке — не допустить принятия скандального законопроекта депутата Бужанского", — подчеркнул Парубий.

Напомним, что 7 июля Конституционный суд Украины (КСУ) приступил к рассмотрению Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" на предмет его конституционности. Ранее к КСУ с ходатайством о таком разбирательстве обратился 51 народный депутат. По мнению авторов обращения, этот закон имеет дискриминационный характер в отношении языков национальных меньшинств, в первую очередь — русского.