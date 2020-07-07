КСУ начал рассматривать языковой закон: авторы обращения считают его дискриминационным

7 июля Конституционный суд Украины (КСУ) приступил к рассмотрению Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" на предмет его конституционности. Ранее к КСУ с ходатайством о таком разбирательстве обратился 51 народный депутат. По мнению авторов обращения, этот закон имеет дискриминационный характер в отношении языков национальных меньшинств, в первую очередь — русского.

Рассматривает дело Большая палата КСУ под председательствованием судьи Сергея Головатого. Как отмечают в суде, авторы ходатайства, большинство из которых — депутаты от фракции "Оппозиционной платформы — за життя", утверждают, что вступивший в силу 16 июля 2019 года языковой закон "не соответствует ряду предписаний Конституции Украины, поскольку он направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам".

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Также, по их мнению, закон нарушает конституционное право граждан на использование и защиту родного языка, на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины и сужает содержание и объем существующих прав и свобод. А также, что языковой закон был принят с нарушением конституционной процедуры.

Напомним, что Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года, но в полную силу отдельные его нормы должны вступить в течение нескольких лет.

В частности, он предусматривает, что единственным государственным языком в Украине является украинский и им должен владеть каждый гражданин Украины, а также все претенденты на украинское гражданство.

На украинском языке должны говорить все чиновники и руководители силовых структур. Также украинский обязателен для депутатов всех уровней, судей, адвокатов, руководителей вузов, медработников и остальных госслужащих. На нем должны проводиться все заседания, совещания и встречи в органах власти и учреждениях — как центральных, так и региональных.

Кроме этого, украинский должны использовать также в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. Компьютерные программы должны иметь интерфейс на государственном языке и/или английском или языках стран Евросоюза. Сайты по умолчанию сначала должны загружаться на украинском, но могут иметь и другие версии. Прессу можно издавать в нескольких языковых версиях, одна из которых должна быть украинской.

Принятие этого закона вызвало резкую реакцию некоторых соседних стран. В частности, Россия пыталась из-за него созвать заседание Совета безопасности ООН, однако ряд государств-членов не поддержали идею обсуждать его на этой площадке.

Резкой была и реакция Венгрии. Глава МИД соседней страны Петер Сийярто тогда заявил, что официальный Будапешт будет блокировать членство Украины в НАТО, пока Киев не восстановит права, которыми обладали этнические венгры до того, как вступил в силу закон о языке.

В конце 2019 года языковой закон изучила и Венецианская комиссия (Комиссия за демократию через право Совета Европы). В своих выводах комиссия подчеркнула важность поощрения использования украинского языка как государственного, однако отметила, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в стране. В связи с этим, комиссия предложила украинской власти пересмотреть закон о языке и подготовить закон о меньшинствах в консультации со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с представителями национальных меньшинств и коренных народов.