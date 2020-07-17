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У Рады снова протестуют против нового языкового закона: произошла драка с полицией (ВИДЕО)

Под стенами парламента произошли столкновения правоохранителей с участниками протеста

Митинг в поддержку украинского языка. Фото: Укринформ Митинг в поддержку украинского языка. Фото: Укринформ
Митинг в поддержку украинского языка. Фото: Укринформ

Под Верховной Радой утром в пятницу, 17 июля, произошли столкновения правоохранителей с участниками протеста против языкового законопроекта авторства Максима Бужанского.

Об этом сообщает hromadske.

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Указано, что протест собрался из-за проекта закона №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению на государственном языке в учебных заведениях", внесенный парламентарием от "Слуги народа" Максимом Бужанским.

В случае принятия этот законопроект отменит переход русскоязычных средних классов на обучение на украинском языке с 1 сентября 2020 года. Вместо этого переход состоится 1 сентября 2023 года.

Законопроект также уменьшает масштаб применения украинского языка. Вместо 80%, как это предусмотрено сейчас, 20% — в 5-8 классах, 40% — в девятом, 60% — в старших классах.

Известно, что указанный законопроект Верховная Рада планирует рассмотреть 17 июля.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь ранее заявил, что языковой законопроект Бужанского сузит сферу применения украинского языка в образовательном процессе.

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По его словам, принятие этого закона лишит школьников возможности получать образование на украинском языке и "поставит их в худшие условия в реализации индивидуальной образовательной или профессиональной траектории".

Напомним, что 7 июля Конституционный суд Украины (КСУ) приступил к рассмотрению Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" на предмет его конституционности.

Перед этим в КСУ с ходатайством о таком разбирательстве обратился 51 народный депутат. По мнению авторов обращения, этот закон имеет дискриминационный характер в отношении языков национальных меньшинств, в первую очередь, — русского.

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