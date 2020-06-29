Политика 1 час назад

Впервые действия Зеленского не одобряют больше украинцев, чем поддерживают

Разница между количеством тех, кто одобряет и тех, кто не одобряет действия Зеленского, впервые за год стала отрицательной — минус 7%

Владимир Зеленский. Фото: tk.media Владимир Зеленский. Фото: tk.media
Владимир Зеленский. Фото: tk.media

Тех, кто не поддерживает действия президента Украины Владимира Зеленского, впервые за последний год больше чем тех, кто одобряет его деятельность.

Не поддерживают действия главы государства почти половина опрашиваемых, свидетельствуют данные социологического опроса КМИС.

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По данным соцопроса относительно оценки действий органов власти в мае-июне 2020 года, 38% респондентов ответили, что поддерживают действия и заявления Зеленского, тогда как в мае этот показатель составлял 47%.

"Не одобряют деятельность президента 45% опрошенных украинцев, в мае действия Зеленского не поддерживали 37%. Разница между количеством тех, кто одобряет и тех, кто не одобряет действия Зеленского, впервые за год стала отрицательной — минус 7%", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что если бы выборы президента Украины состоялись в июне 2020 года, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 25,3% украинцев.

Также украинцы оценили первый год президентства Зеленского: более 28% опрошенных считают, что глава государства работал "хорошо".

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Кроме того, в начале июня рейтинг Зеленского упал ниже 40%.

Также в июне снизился рейтинг партии "Слуга народа".

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