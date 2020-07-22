Общество 50 минут назад

Как требовательные пациенты меняют рынок цифровых сервисов

Пациенты хотят получать назначения в электронном виде и иметь возможность общаться с нужным врачом онлайн

Фото: National Cancer Institute / Unsplash Фото: National Cancer Institute / Unsplash
Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Более 30% украинцев мало что знают о втором этапе медицинской реформы. Такие данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 20-23 июня. Второй этап медреформы начался в Украине 1 апреля, он включает гарантированный пакет медицинских услуг.

Согласно исследованиям, проведенным медицинским онлайн-хабом Doc.ua и партнерами в 2019 году, вектор развития нашей медицины сейчас определяют два поколения: Gen Z (поколение Z, от 1997 года рождения) и миллениалы (1981-1996 год рождения).

Кратко и по делу в Telegram

Украинцы в возрасте от 24 до 39 лет больше всего не удовлетворены эффективностью терапии, качеством и прозрачностью назначенного лечения, временем и ожиданием приема, удобством расположения клиник.

Как пациент выбирает врача

70% пациентов начинают свой поиск врача онлайн, при этом 80% пациентов читают отзывы перед выбором своего специалиста. Пациентов также изначально интересует рейтинг врача, его профессиональный стаж, стоимость услуг, расположение кабинета/клиники, удобство записи, образование и внешний вид доктора, оснащение медучреждения.

Уровень значимости наличия цифровых сервисов при выборе клиники или врача для миллениалов играет особо важную роль:

77% опрошенных хотели бы получать назначения в электронном виде;

70% хотели бы получать напоминания о запланированном визите по e-mail или sms;

для 69% важным является возможность общаться с врачом или клиникой по защищенному каналу электронной почты;

68% хотят иметь возможность онлайн бронировать, менять и отменять время приема у врача;

53% уже задумались о возможности удаленно мониторить и хранить свои показатели здоровья;

49% участников опроса хотят иметь возможность общаться с врачом по видеосвязи.

Если изучить программы, установленные на нашем смартфоне, определенно у многих обнаружится счетчик калорий, приложение для подсчета пройденных шагов или количества выпитой воды, программы для ведения беременности или менструального цикла, для мониторинга качества сна.

В США рынок мобильных приложений для здоровья с каждым годом растет в геометрической прогрессии. Самыми популярными в этом направлении остаются:

приложения для фитнеса;

приложения для управления способом жизни;

приложения о питании и диетах;

приложения по лечению болезней;

приложения для женского здоровья;

приложения для соблюдения графика приема медикаментов;

приложения от поставщиков медицинских услуг.

Эпидемия COVID-19 также ускорила внедрение и темпы развития телемедицины и других медицинских услуг. С помощью сервиса пациенты могут получить медицинскую помощь на расстоянии, а врачи могут связаться друг с другом для консультаций.

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По данным крупнейшей в США платформы телемедицины Teladoc, в Америке пациенты каждую неделю осуществляют более 100 тысяч виртуальных визитов к врачам.

Растущие потребности пациентов продолжают стимулировать развитие украинского рынка цифровых сервисов для здоровья. Уже сегодня есть приложение, которое объединяет услуги 11,5 тысяч врачей и 1,5 тысяч клиник по всей Украине, содержит более 300 тысяч реальных отзывов, предоставляет возможность бронировать лекарства в аптеках, получать аудиоконсультации и скидки на анализы, закрывая основные вопросы пациентов по заботе о своем здоровье.

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