Медицинский онлайн-хаб Doc.ua внедрил мобильное приложение для пациентов

Компания Doc.ua вывела на украинский рынок мобильных приложений новый продукт, который упростит взаимодействие пациентов со сферой здравоохранения и выведет его на новый качественный уровень. Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе компании.

"Уже сейчас прямо у себя в смартфоне вы можете выбрать врача по специальности, опыту, рейтингу, месту, стоимости и записаться к нему на прием, записаться на лабораторный анализ или аудиоконсультацию, а также найти и приобрести необходимые лекарства", — говорится в сообщении Doc.ua.

С помощью приложения Doc.ua можно воспользоваться профессиональными услугами почти 11,5 тысяч врачей и 1,5 тысяч клиник, вызвать доктора на дом, а также ознакомиться с более чем 300 тысяч отзывов реальных пациентов о медиках, лечебных учреждениях и качестве услуг.

Новое предложение от Doc.ua стало для Украины по-настоящему уникальным, так как объединяет в себе сразу несколько медицинских сервисов. В то время как схожие отечественные мобильные продукты имеют достаточно ограниченный функционал, онлайн-хаб подошел к вопросу комплексно, в результате чего в смартфонах украинцев появится целая экосистема здоровья, возможности которой будут постоянно расти, а перечень сервисов — расширяться, заверили в компании.

"Нашим приложением комфортно пользоваться. Понятный интерфейс, удобная навигация, обширная база данных — все это значительно упрощает взаимодействие со сферой медицины, — отметил основатель и СЕО Doc.ua Сергей Казанцев. — Мы строим мир, в котором быть здоровым просто — и это неимоверно вдохновляет".

Мобильный продукт разработала украинская компания Devlight (для iOS; для Android), а ребрендинг Doc.ua провело Fedoriv Marketing Agency.

Напомним, медицинский онлайн-хаб Doc.ua появился в Украине в 2014 году как стартап. С 2020 года сервис уже доступен жителям Казахстана, Узбекистана и Молдовы. В планах у компании расширить сеть на Грузию, Азербайджан, ОАЭ и страны Балтии. Doc.ua входит в группу компаний "Эффективные инвестиции" (EFI GROUP).