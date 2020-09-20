С 2021 года инсулин и наркотические средства можно будет купить по е-рецепту

С 2021 года программа "Электронный рецепт" в Украине будет распространена на инсулины, наркотические и иммуносупрессивные средства.

Об этом 20 сентября в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Укринформ".

"У нас разработан четкий алгоритм и план внедрения электронного рецепта, мы начали двигаться по этому плану. И уже в 2021 году мы намерены ввести электронный рецепт на наркотические средства и инсулины, иммуносупрессивные средства", — отметил министр.

По словам Степанова, с 2022 года по электронному рецепту можно будет приобрести антибиотики и препараты, предназначенные в рамках антибактериальной терапии. А с 2023 года на электронный рецепт будут переведены все другие рецептурные средства.

То есть, начиная с 2023 года, мы хотим, чтобы эта система у нас полностью заработала. Все лекарственные средства, которые должны отпускаться по рецептам, чтобы они полностью пускались только по электронным рецептам. Это мировая практика. И именно так мы должны действовать, если мы хотим быть здоровыми украинцами — подчеркнул Степанов.

Цель программы "Электронный рецепт" — перевести практику выписывания и получения рецептов на лекарства в Украине в другой формат.

На мобильный пациента будет приходить СМС с номером рецепта и кодом подтверждения, который нужно будет назвать в аптеке, участвующей в программе. По этому номеру провизор будет находить рецепт, который врач выписал в электронной системе. Провизор будет предлагать лекарства в соответствии с рецептом.

Также, при необходимости, врач может распечатать для пациента консультационное заключение с назначением лекарств, номером рецепта и кодом подтверждения.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №3615-1, нормирующий электронную розничную торговлю лекарственными средствами, то есть продажу лекарств через интернет.